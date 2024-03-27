Avrupa'da Doğal Gaz Santralleri ve Fosil Yakıtlardan Uzaklaşma Taahhütleri Arasında Büyük Fark - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa'da Doğal Gaz Santralleri ve Fosil Yakıtlardan Uzaklaşma Taahhütleri Arasında Büyük Fark

Avrupa'da doğal gaz santrali kapasitesi ile hükümetlerin fosil yakıtlardan uzaklaşma taahhütleri arasında büyük bir uyumsuzluk olduğu belirlendi. Avrupa ülkelerinin 2035'e kadar fosil yakıtları çıkarma taahhütleri, gaz endüstrisinin genişleme planlarıyla çelişiyor. Bu durum, Avrupa'nın mevcut ve planlanan doğal gaz santrali kapasitesinin artacağı anlamına geliyor. İtalya, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkeler, yüksek gaz santrali kapasitelerine sahip olmalarının yanı sıra karbonsuzlaşma taahhütlerini kabul eden ülkeler arasında yer alıyor. Ancak, uzmanlar, gaz endüstrisinin genişlemesinin iklim değişikliğiyle mücadeleyi zorlaştıracağını ve enerji güvenliğini tehlikeye atacağını belirtiyor. Bu nedenle, hükümetlerin kararlı adımlar atarak 2035'e kadar tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı bir elektrik sistemine geçişi sağlamaları gerektiği vurgulanıyor.

27.03.2024 09:19  Güncelleme: 09:19
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Avrupa'nın mevcut ve planlanan doğal gaz santrali kapasitesi ile hükümetlerin elektrik sistemlerini 2035'e kadar fosil yakıtlardan uzaklaştırma taahhütleri arasında çok büyük fark olduğu tespit edildi.

Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), yeni analizini yayımladı. Buna göre, 12 Avrupa ülkesinin 2035'e kadar Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu şekilde elektrik sistemlerinden fosil yakıtları çıkarma taahhütleri, gaz endüstrisinin genişleme planlarıyla tamamen zıtlık oluşturuyor.

Kıtanın mevcut doğal gaz santrali kapasitesinin yüzde 98'i için emeklilik planı bulunmazken, 72 gigavatlık yeni santral kurulumu planıyla Avrupa'nın gelecek 10 yıl içinde gaz santrali kapasitesinin yüzde 27 artacağı hesaplanıyor.

Avrupa'da en yüksek mevcut ve planlanan gaz santral kapasitesi açısından İtalya, Birleşik Krallık ve Almanya ön plana çıkarken, bu ülkeler aynı zamanda geçen yıl enerji sektörlerini "2035'e kadar tamamen veya ağırlıklı olarak karbonsuzlaştırmayı" kabul eden G7 bildirisini imzalayan ülkeler arasında yer alıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2035, Avrupa ülkelerinin elektrik sistemlerini karbonsuzlaştırmaları ve Paris Anlaşması'nın hedeflerini yerine getirmeleri için mümkün olan en geç tarih ve bunu başarmak için kıta ülkelerinin 2030'a kadar kömürden çıkışı tamamlamaları gerekiyor. Aynı zamanda, söz konusu ülkelerin 10 yıllık bir sürede tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı ve fosil yakıtlardan arınmış bir elektrik sistemi kurmak için doğal gazdan elektrik üretimini sonlandırmalarına ihtiyaç duyuluyor.

Fosil Yakıtların Ötesi Kampanyacısı Alexandru Mustata, analize ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa ülkelerinin 2035'e kadar fosil gazı, enerji sistemlerinden çıkarmaları gerektiği konusunda bir fikir birliği olduğunu belirtti.

Ancak gaz endüstrisinin genişlemeci gündemine bakarak bunu anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Mustata, "Sektörün planlarının iklim değişikliğiyle mücadeleyle paralel gitmemesi, yenilenebilir enerjiye geçişi gereksiz yere maliyetli ve kaotik hale getirecek." ifadesini kullandı.

Mustata, Avrupa gaz endüstrisinin genişleme planlarının iklim krizini hızlandırmanın yanı sıra enerji güvenliğini zayıflattığının ve kıtayı değişken elektrik fiyatlarına maruz bıraktığının altını çizerek, "Hükümetlerin görevi, gaz endüstrisine günlerinin sayılı olduğuna ilişkin net bir mesaj göndermek ve 2035'a kadar tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı bir elektrik sistemine sorunsuz bir geçiş sağlamak için kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da Doğal Gaz Santralleri ve Fosil Yakıtlardan Uzaklaşma Taahhütleri Arasında Büyük Fark - Son Dakika

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