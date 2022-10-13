Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

13.10.2022 11:58
Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

Avrupa'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Avrupa'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

AA muhabirinin Gas Infrastucture Europe verilerinden derlediği bilgilere göre, bugün itibarıyla AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

Böylece, AB, planlanandan 3 ay önce depolama hedefinin üzerine ulaşmış oldu.

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen AB ülkeleri, geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan temin etti.

AB, savaşın başlamasıyla üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırlamıştı.

Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl için 1 Kasım'a kadar yüzde 80, sonraki yıllarda da yüzde 90 doluluğa ulaşılması planlanmıştı. Bugün itibarıyla Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki toplam doluluk oranı yüzde 91,56 olarak kaydedildi.

AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğal gaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor. Almanya'nın doğal gaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküple İtalya, 14,7 milyar metreküple Hollanda, 13,2 milyar metreküple Fransa, 9,8 milyar metreküple Avusturya ve 6,9 milyar metreküple Macaristan izliyor. Ayrıca, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya gibi ülkelerde de bir miktar doğal gaz depo kapasitesi yer alıyor.

Avrupa'nın toplam doğal gaz depolama kapasitesi yaklaşık 113 milyar metreküp seviyesinde seyrediyor. Halihazırda AB'nin depolarındaki gaz miktarı ise 104,3 milyar metreküp olarak belirlendi.

Mevcut durumda, Belçika ve Portekiz depolarında tam doluluk oranını yakalarken, Danimarka yüzde 99, Fransa ve Polonya yüzde 98 oranında doluluğa ulaştı.

YORUMLAR
500
Almanya'da nihai veriler, enflasyonun çift haneye çıktığını teyit etti Almanya'da nihai veriler, enflasyonun çift haneye çıktığını teyit etti Drujba: Rusya'dan Almanya'ya petrol taşıyan hatta sızıntı Drujba: Rusya'dan Almanya'ya petrol taşıyan hatta sızıntı
Kaynak: AA

Almanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:30:25. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement