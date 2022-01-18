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Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi - Son Dakika

Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi

18.01.2022 11:43
Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2021 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, çip sıkıntısı ve salgın Avrupa ülkelerinde araç üretimini yıl boyunca olumsuz etkiledi.

AB'de yeni otomobil tescil sayısı 2021'de 2020'ye kıyasla yüzde 2,4 gerileyerek 9 milyon 700 bin 192 seviyesine düştü.

Salgın öncesindeki 2019 yılında 13 milyon adedi aşan otomobil satışları, 2020'de 9 milyon 939 bin 418'e inmişti. Böylece, 2021'deki otomobil satışları, 2019 yılındakinin 3,3 milyon adet altında kaldı.

Öte yandan, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları temmuz ayından beri düşüş gösterdi.

AB'de yeni otomobil satışları, aralıkta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,8 azalarak 795 bin 295'e indi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları 2021'de önceki yıla göre Almanya'da yüzde 10,1, Belçika'da yüzde 11,2, Danimarka'da yüzde 6,5, Macaristan'da yüzde 4,8, Litvanya'da yüzde 22, Hollanda'da yüzde 9,2 azalırken, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 1 ve İtalya'da yüzde 5,5 yükseldi.

AB üyesi 27 ülke arasında 2021'de en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 2 milyon 622 bin 132, Fransa'da 1 milyon 659 bin 3, İtalya'da 1 milyon 457 bin 952 ve İspanya'da 859 bin 477 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, 2021'de AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 437 bin 110 adetle VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 2 milyon 124 bin 269 otomobil sattı. Renault Grubu ise 1 milyon 28 bin 925 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Öte yandan, 2021'deki satışlar önceki yıla kıyasla VW'de yüzde 4,8, Stellantis'de yüzde 2,1 ve Renault'ta yüzde 10,2 azaldı.

En çok satan 10 marka

Grupların markalarına göre, 2021 yılında AB ülkelerinde en fazla satışı 1 milyon 82 bin 946 ile Volkswagen gerçekleştirdi. Onu, 649 bin 514 ile Peugeot ve 638 bin 198 ile Renault izledi.

Söz konusu dönemde, Toyota 583 bin 360, BMW 533 bin 843, Mercedes 513 bin 440, Skoda 504 bin 598, Audi 451 bin 898, Fiat 446 bin 622, Hyundai 428 bin 225 adet satıldı.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Otomobil, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi - Son Dakika
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