Avrupa'yı Türkiye ısıtacak

Avrupa, doğalgaz sorunu sebebiyle ısınmayı Türk firmalarının ürettiği odun ve kömür sobalarıyla giderecek. Bursalı soba üreticileri soba taleplerine yetişmekte zorluk çekiyor.

Rusya ile Ukrayna savaşı Avrupa'da dengeleri değiştirirken, Rusya'nın doğalgaz yaptırımları Avrupalıları odun ve kömür sobalarına yönlendirdi. Kışa hazırlanan Avrupa, ısınmak için Türk firmalarının ürettiği sobaları rağbet göstermeye başladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi, Bursa'da da soba üreticileri, Avrupa'nın taleplerini karşılamaya çalışıyor. Siparişlerin yüzde 40 arttığını belirten Eforısı sahibi Mahmut Tüzlen, "Eskiden iç piyasaya ve Afganistan'a çok yoğun bir şekilde soba üretimi yapıyorduk. Ancak Afganistan'daki karışıklıktan dolayı oraya siparişlerimiz bitme noktasına geldi. Şimdi ise, Avrupa'ya sipariş almaya başladık. Almanya'dan gelen siparişler ise, kovalı değil, tuğlalı kuzine sobalar oluyor. Bizler üretimlerimizi ona göre yapıyoruz. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Yüzde 40 artan siparişlerimiz ilerleyen günlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Biz sadece Almanya'ya gönderiyoruz. Ancak internet üzerinden Belçika gibi yakın ülkelere de gönderildiğini öğrendik. Kışın siparişlerin daha da artacağını düşünüyoruz. Tahminim bizim bu sene üreteceğimiz sobaların yüzde 80'ini Avrupa'ya göndeririz" dedi.

Önceki senelerde bu aylarda iç piyasanın talebine yetişemediklerini belirten Tüzlen, "Ancak artık iç piyasa odun veya kömür sobasından uzak duruyor. Bizde çalışmalarımızı ona göre yaptık. Eğer Avrupa siparişleri artarsa, biz de ona göre çalışma planlarımızı değiştirip istihdamı arttırabiliriz. Aldığımız siparişleri, 15 gün içerisinde teslim ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA