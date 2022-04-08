Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Pinho: "Enerji güvenliği konusunda gereken dersi aldık" - Son Dakika
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Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Pinho: "Enerji güvenliği konusunda gereken dersi aldık"

08.04.2022 11:34
Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Pinho: "Enerji güvenliği konusunda gereken dersi aldık"

Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Paula Pinho, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin Avrupa'nın enerji politikaları ve güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, "Dayanıklılığımız test ediliyor.

Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Paula Pinho, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin Avrupa'nın enerji politikaları ve güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, "Dayanıklılığımız test ediliyor. En iyisini dilemekle kalmıyor, en kötüsü için de önlemlerimizi alıyoruz. Enerji güvenliği konusunda gereken dersi aldık." dedi.

Pinho, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Gas Infrastructure Europe (GIE)" tarafından düzenlenen konferansta, Avrupa Birliği (AB) içinde üye ülkelerin sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Enerjide Rusya'ya bağımlılığın sona ermesi için tamamen yeni bir politika izlenmesi gerektiğini savunan Pinho, "Enerji sepetimizde Rusya'nın gerçekten büyük bir payı var. Rus kömürüne yaptırım uygulayarak ilk defa büyük bir adım attık." ifadelerini kullandı.

Pinho, Litvanya ve Estonya'nın Rusya'dan doğal gaz ithalatını tamamen durdurduğunu anımsatarak, "Gelecek kış için en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Moskova ile Kiev arasında yaşanan gelişmeler enerji politikalarımızı ve güvenliğimizi doğrudan etkiledi. Dayanıklılığımız test ediliyor. En iyisini dilemekle kalmıyor, en kötüsü için de önlemlerimizi alıyoruz. Enerji güvenliği konusunda gereken dersi aldık." diye konuştu.

Birliğin zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Pinho, "Orta ve uzun vadede sonuç alacağımız politikalarımız var. Hızlı hareket etmeliyiz. Doğal gaz depolamayı düzenleyen bir paket üzerinde de çalışıyoruz ama enerjimizin büyük kısmını yenilenebilire odaklamalı ve verimliliği ön plana çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Pinho, doğal gaz deposu olmayan ülkeleri de diğer üye ülkelerin depolarına katkıda bulunmaya çağırdı.

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Ukrayna, Europe, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Pinho: 'Enerji güvenliği konusunda gereken dersi aldık' - Son Dakika


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