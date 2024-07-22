Ekonomi

Avrupa'nın en büyük tarım bankası olarak bilinen Rabobank, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bu kararın ardından Rönesans Holding, Rabobank'ı satın almak üzere hisse devir anlaşması imzaladı.

Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onayları tamamlandıktan sonra Rönesans Holding'e devredilecek.

"TÜM HİSSELER RÖNESANS HOLDİNG'İN OLACAK"

Bu önemli gelişme, eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu tarafından sosyal medyada duyuruldu. Prof. Dr. Babuşçu, 'Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor. Rönesans Holding, Rabobank'ı satın almak için hisse devir anlaşması imzaladı. Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, 2014 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding'in olacak…' dedi.