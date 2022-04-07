Avrupa'nın peyniri Gaziantep'ten - Son Dakika
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Avrupa'nın peyniri Gaziantep'ten

07.04.2022 14:51
Avrupa'nın peyniri Gaziantep'ten

Gastronomi kenti Gaziantep'te üretilen Antep peyniri yıllık 50 tona yakın ihracatla 30 ülkede sofraların vazgeçilmez ürünü oldu.

Gastronomi kenti Gaziantep'te üretilen Antep peyniri yıllık 50 tona yakın ihracatla 30 ülkede sofraların vazgeçilmez ürünü oldu.

Gastronomi kenti Gaziantep'te her geçen gün yeni bir ürün dünyada tanınıyor. Peynir hanın sahibi Fatih Tıbık, yaklaşık 30 ülkeye yıllık 50 ton peynir ihraç ettiklerini söyledi. Tıbık, Antep peynirinin aroma ve lezzetinin yüksek olduğunu vurgulayarak, peyniri yiyenlerin tekrar sipariş verdiğini belirtti.

"Antep peynirinin özelliği aroması ve lezzeti"

Fatih Tıbık Antep peynirinin özelliğinin aroması ve lezzeti olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep'in peynirini bütün Avrupa'ya dünyaya tanıttık. Keçilerimiz yaylada menengiç ile fıstık sakızı yiyerek beslendiği için buda kanda pıhtılaşma yapıyor kanı sulandırıyor. Buda sütümüzün yağ oranını yükseltiyor. Antep peynirinin özelliği aroması ve lezzeti çok güzeldir. Yenildiğinde ağızda cırt eder. Gaziantepli hemşehrilerimiz bunu iyi bilir. Biz kutulara koyduktan sonra salamurasını yapıyoruz" dedi.

30 ülkeye 50 ton peynir ihracatı

30'a yakın ülkeye yaklaşık 50 ton peynir ihraç ettiklerini söyleyen Tıbık, "Başta Almanya olmak üzere 30'a yakın ülkeye Antep peynirimizi ihraç ediyoruz. Bir defa yiyen çok beğeniyor. Bir daha gönderin diyorlar. Dünyanın her tarafından insanlar bizden peynir sipariş ediyor. Hem şehrimizi hem de yöresel Antep peynirimizi tanıtıyoruz. Şuan 50 tona yakın yıllık ihracatımız var. Hedefimiz bunu 100 tonun üzerine çıkarmak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Avrupa'nın peyniri Gaziantep'ten
Avrupa'nın peyniri Gaziantep'ten

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Gastronomi, Gaziantep, Buddha, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın peyniri Gaziantep'ten - Son Dakika


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