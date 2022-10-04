Apple'ı üzecek gelişme! AB bütün akıllı telefonlara tek tip şarj girişi zorunluluğu getiriyor

Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü. AP milletvekilleri akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 evet, 13 hayır oyla kabul etti.

USB-C STANDART OLACAK

Yasaya göre USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak. 2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

HEDEF ELEKTRONİK ATIKLARIN AZALTILMASI

Tüketiciler her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak. Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek. Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek. Düzenleme 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek. Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.