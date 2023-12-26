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Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında yaya geçişi yeniden başlıyor - Son Dakika
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Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında yaya geçişi yeniden başlıyor

Pandemi döneminde yaya geçişlerinin yasaklandığı Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında, yeni karar gereği yaya geçişlerine izin verileceği duyuruldu. Edirne Valiliği tarafından alınan kararla, Bulgaristan tarafına yaya geçişi serbest bırakılırken, gümrüklerde yaya geçiş yasağı sona eriyor.

Avrupa\'ya açılan kara sınır kapılarında yaya geçişi yeniden başlıyor
26.12.2023 - 09:35,  Güncelleme: 09:36
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Avrupa'ya açılan Kara sınır kapılarından pandemi döneminde yaya geçişlerin yasaklanmasının ardından alınan yeni karar il yaya geçişi uzun süreden sonra tekrardan başlıyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında pandemi döneminde Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, yasaklanan Bulgaristan tarafına yaya geçişi yeniden başlıyor. Avrupa'ya açılan Kara sınır kapılarından yaya geçişlerin bir süre önce yasaklanmasının ardından alınan yeni karar gereği 26 Aralık 2023 Salı gününden itibaren saat 10.00'dan itibariyle yaya geçişlerine izin verileceği kara sınır kapılarından yaya geçişlerin başlanacağı ifade edildi. Türkiye Bulgaristan vatandaşlarına kimlikle seyahati serbest bırakırken, Edirne Valiliği'nin pandemi döneminde aldığı 'gümrüklerde yaya geçiş yasağı' ise yarından itibaren sona erdiriyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında yaya geçişi yeniden başlıyor - Son Dakika


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