Avrupa Yatırım Bankası Eski Başkanı Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Yatırım Bankası Eski Başkanı Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Açıldı

Avrupa Yatırım Bankası Eski Başkanı Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Açıldı

Avrupa Yatırım Bankası'nın eski başkanı Werner Hoyer hakkında yolsuzluk, nüfuz ve AB fonlarının kötüye kullanılması gerekçeleriyle soruşturma açıldı. Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, Hoyer'in dokunulmazlığının kaldırılması ve kurum binaları ile arşivlerinin incelenmesi taleplerini kabul etti. Soruşturmanın merkezinde, bir AYB çalışanının işten ayrılırken aldığı tazminat yer alıyor. Hoyer ise iddiaları saçma ve asılsız olarak nitelendirerek, AB savcılığıyla işbirliği yaptığını ve gerçeklerin açığa çıkmasını beklediğini belirtti.

25.06.2024 02:15
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Avrupa Birliği (AB) bankası olarak faaliyet gösteren Avrupa Yatırım Bankasının (AYB) eski Başkanı Werner Hoyer hakkında yolsuzluk, nüfuzu ve Birlik fonlarını kötüye kullanma gerekçeleriyle soruşturma açıldı.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AYB'nin 2 eski çalışanının dokunulmazlığının kaldırılması ve Lüksemburg'daki kurum binaları ile arşivlerinin incelemeye açılması taleplerinin kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, dokunulmazlık kaldırma talebinin, yolsuzluk, nüfuzun ve AB fonlarının kötüye kullanılmasından şüphelenilen bir soruşturma kapsamında yapıldığına işaret edildi.

Şüphelerin, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından EPPO'ya bildirildiği belirtilen açıklamada, yasal yükümlülükler gereği AYB'nin 2 eski çalışanının dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla EPPO soruşturmasının etkili biçimde devam edebileceği, bütün kanıtların toplanabileceği ve konunun tam olarak aydınlatılabileceği kaydedildi.

AB savcılığı soruşturma geçiren kişilerin adlarını paylaşmazken, AYB eski Başkanı Werner Hoyer, "Hakkımdaki iddialar tamamen saçma ve asılsızdır." açıklamasında bulundu.

Hoyer, AB savcılığıyla tam olarak işbirliği yaptığını, konunun araştırılıp, bütün gerçeklerin açıklığa kavuşturulmasını beklediğini belirtti.

Öte yandan soruşturmanın merkezinde bir AYB çalışanının işten ayrılırken aldığı tazminatın yer aldığı iddia ediliyor.

Alman Werner Hoyer, 2012-2023 yıllarında AYB Başkanı olarak görev yapmıştı.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AYB, AB'nin finansman kuruluşu olarak belirlenen hedefler doğrultusunda kamu ve özel sektöre uzun vadeli uygun krediler sağlıyor. AYB yılda yaklaşık 80 milyar avro kredi veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Yatırım Bankası Eski Başkanı Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Açıldı - Son Dakika

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