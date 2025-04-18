AXA Türkiye'den Gençler için Staj Fırsatları

AXA Türkiye, genç yetenekleri henüz öğrenim hayatları devam ederken sigorta sektörüne kazandırmak amacıyla "AXIS" ve "EXEN" adlı iki farklı staj programı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AXA Türkiye, gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiği uçtan uca yapılandırılmış uzun dönemli genç yetenek programlarıyla, kendisinin yanı sıra sigorta sektörünün ihtiyaç duyacağı insan kaynağına yatırım yapıyor. Bu yıl iki farklı staj programı sunacak AXA Türkiye, bu etkinlikler aracılığıyla gençlerin gelişimlerine katkı sunarak onları geleceğe ve sigorta dünyasına hazırlıyor.

AXA Türkiye'nin İstanbul'daki genel müdürlük departmanlarında görev alacak üniversite öğrencilerine yönelik geliştirdiği AXIS Genç Yetenek Programı, katılımcılara gerçek bir iş deneyimi sunarken, profesyonel iş hayatını yakından tanıma, becerilerini geliştirme ve sektörle iç içe olma fırsatı tanıyor.

Sınırlı sayıda kontenjana sahip programda, adaylardan yüksek motivasyon, öğrenmeye ve gelişim odaklı bir yaklaşıma sahip olması bekleniyor. Programın staj başvuruları, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

Şirketin bölge organizasyonunu yakından tanımak isteyen gençler için tasarlanan EXEN Genç Yetenek Programı ise bölge müdürlüklerindeki satış ve teknik ekipler tarafından yürütülüyor.

Gençlerin sahadaki işleyişi öğrenmeleri açısından önemli bir fırsat sunan programa, 1-31 Mayıs arasında başvuru yapılabilecek.