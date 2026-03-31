AXIS Projesi ile Yapay Zeka Destekli Robotik Dönüşüm

31.03.2026 12:33
Siemens Türkiye, İYTE ve Macar ortaklarıyla endüstriyel robotlar için yapay zeka platformu geliştirecek.

Siemens Türkiye, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), evosoft Hungary Kft. ve Macaristan'daki Obuda Üniversitesi, endüstriyel mobil robotların yapay zekayla yönetilmesini sağlayacak "AXIS" projesini hayata geçirmek için işbirliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AXIS projesiyle endüstriyel mobil robotlar için merkezi ve dağıtık yapay zeka ajanlarının yönetimini sağlayan bir platform geliştirilmesi amaçlanıyor.

AXIS platformunun akıllı üretim sistemleri vizyonu çerçevesinde endüstriyel 5G altyapısı ve mobil uygulamalarla desteklenmesi hedefleniyor.

Bilimsel araştırma, yöntem geliştirme ve endüstriyel prototiplemeyi bir araya getiren 24 aylık geliştirme programı kapsamında, sahada uygulanabilir prototipler, doğrulanmış endüstriyel kullanım senaryoları ve gelecekte uluslararası ölçekte ticarileştirmeye imkan sağlayacak ölçeklenebilir bir çerçeve sunmayı amaçlıyor.

Yapay zeka ajanlarıyla akıllı üretimde yeni dönem

AXIS projesi, farklı robot türlerinin (dört ayaklı robotlar, tekerlekli mobil robotlar, AGV'ler ve robotik kollar) dinamik endüstriyel ortamlarda otonom hareket edebildiği, işbirliği yapabildiği ve karmaşık görevleri çoklu ajan yöntemleriyle yerine getirebileceği bir platform geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda geliştirilecek olan platform, otonom rota planlama ve navigasyon, sensör füzyonuyla gerçek zamanlı veri toplama, 3D mekansal tarama ve dijital ikiz oluşturma, yapay zeka ajanları aracılığıyla görev yönetimi ve akıllı veri yorumlama gibi yetkinlikleri destekliyor.

Proje, yüksek doğruluklu 3D simülasyonlarıyla oluşturulmuş dijital ikiz modelleri ve gelişmiş görüntü işleme algoritmalarını bir araya getirerek, görsel denetim görevlerinin hassasiyetini ve güvenilirliğini artırmayı ve endüstriyel süreçlerde daha kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Çözüm, ölçüm cihazlarının okunması, endüstriyel kusurların tespit edilmesi, makinelerin termal denetimi ve endüstriyel sahaların dijitalleştirilmesi gibi kullanım senaryolarını ele alarak akıllı üretim sistemleri kapsamında bir dönüşüm gerçekleştirecek. Bu yetenekler, robotların iş irliği yaparak çalıştığı ve çevresel değişikliklere uyum sağladığı yapay zeka ajanları destekli robotik ekosistemine geçişi hızlandırıyor.

Proje farklı sektörlerdeki operasyonel ihtiyaçlara çözüm sunmayı hedefliyor

AXIS projesi, Siemens Türkiye, evosoft Hungary Kft, Obuda Üniversitesi ve İYTE ortaklığında yürütülüyor.

Projede Siemens Türkiye, merkezi ve dağıtık yapay zeka ajan mimarisi, endüstriyel otomasyona yönelik yapay zeka ajan tasarımı, endüstriyel özel 5G ağ entegrasyonu ve 3D Gauss dağıtım tabanlı dijital ikiz oluşturma alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük ediyor.

evosoft Hungary Kft. ise merkezi veri platformu, internet tabanlı kontrol katmanı, görsel arayüz tasarımı ve XR entegrasyonu üzerinde çalışıyor. Obuda Üniversitesi, algılama, SLAM, navigasyon ve dinamik çevre anlayışını kapsayan ileri otonomi modüllerini geliştirirken, İYTE görev tahsis algoritmaları, robotlar arası yük taşıma ve hata çözümü dahil çoklu robot iş birliği araştırmalarını yürütüyor.

AXIS platformu, üretim, enerji, lojistik, otomotiv, altyapı ve güvenlik gibi farklı sektörlerdeki operasyonel ihtiyaçlara çözüm sunmayı hedefliyor.

Platformun, mobil robotlar arasında adaptif karar alma ve gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılan yapay zeka güdümlü otonomi altyapısıyla öne çıkması amaçlanıyor. Endüstriyel ortamlarda robot operasyonlarında gerçek zamanlı yanıt verebilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlaması öngörülen platform, tehlikeli sahalarda güvenli ve otonom denetim yapılmasına da imkan tanıyor.

Görsel ve termal analizler üzerinden yapay zeka tabanlı arıza tespiti yapılması, verimli veri toplama sayesinde arıza süreleriyle operasyonel maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

İki ülke arasında güçlü teknolojik köprü

Platformla ayrıca üreticiden bağımsız robot entegrasyonu ve operasyon kabiliyeti geliştirilmesi, planlama, eğitim ve izleme süreçlerinde yüksek doğruluklu dijital ikizlerden yararlanılması bekleniyor.

AXIS, evosoft Hungary Kft'nin hızla gelişen robotik ve yapay zeka alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gücüyle Obuda Üniversitesi'nden en iyi araştırmacılarını bir araya getirerek Macaristan'ın küresel açıdan rekabetçi inovasyonlar üretmesini ve akademik mükemmelliği geliştirmesini sağlıyor.

Proje, Türkiye'nin endüstriyel dijitalleşme, akıllı üretim ve 5G destekli otomasyon alanlarındaki liderliğini, Siemens Türkiye'nin derin mühendislik uzmanlığı ve İYTE'nin bilimsel altyapısıyla pekiştiriyor. Bu işbirliği iki ülke arasında uzun vadeli endüstriyel, bilimsel ve ekonomik etki yaratacak güçlü bir teknolojik köprü oluşturuyor.

Kaynak: AA

