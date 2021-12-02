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Ay-Konut sorunun çözümü içim taraflar bir araya geldi - Son Dakika

Ay-Konut sorunun çözümü içim taraflar bir araya geldi

02.12.2021 12:54
Ay-Konut sorunun çözümü içim taraflar bir araya geldi

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan ve 4 yıl önce de Yavuzlar İnşaat Firması tarafından devir alınan kooperatifte sorunların çözümü için taraflar bir araya geldi.

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan ve 4 yıl önce de Yavuzlar İnşaat Firması tarafından devir alınan kooperatifte sorunların çözümü için taraflar bir araya geldi.

Ay-Konut Mağdurları Derneği Başkanı Meral Uğur, Dernek Avukatı Tolga Aydemir ve bazı dernek üyeleri, Aydın Torlak mevkiinde bulunan Yavuzlar İnşaat Satış ofisini ziyaret etti.

Satış ofisinde; Yavuzlar İnşaat yetkilisi Tevfik Yavuz, Proje Geliştirme Müdürü Adem Karagöz ve Kurumsal İletişim Müdürü Kezban Selçuk tarafından karşılanan heyet, Yavuzlar İnşaat 'Mylife İncity Projesinde gelinen sürece ilişkin bilgi almak istediklerini ifade etti.

Karagöz; "Kentsel dönüşüm sancılı bir süreç"

Gelinen süreçte 800'e yakın evin yıkıldığını, geriye sadece yıkılacak 10 ev kaldığını belirten Yavuzlar İnşaat Proje Geliştirme Müdürü Adem Karagöz, "Aykonut yönetimiyle aramızdaki sözleşme süresi 107 ay ancak biz 3 yıl gibi kısa bir sürede alanı, 392 parselden 4 parsele düşürdük, proje için nasıl bir uğraş sergilediğimizin en güzel kanıtı budur" diye konuştu.

İşin en sıkıntılı ve zorlu tarafının ise mülkiyet sorunu olduğuna dikkat çeken Karagöz, bunun süreci uzatan en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti. Resmi kurumlara ait olan hisselerin alımı için başlatılan işlemlerde de bürokrasinin yavaş işlemesinden dolayı fazlaca zaman kaybı yaşadıklarını belirten Karagöz, 02 Haziran 2021 tarihinde yaptıkları bir müracaata bir resmi kurumun 12 Ekim 2021 tarihinde cevap verdiğini ileri sürdü.

Yavuz; "Projeden vazgeçilmesi söz konuş değil"

Projeleri ile ilgili yapılan bazı haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ileri sürerek Yavuzlar İnşaatın itibarını zedelemeye çalışan birtakım kesimlerin olduğunu iddia eden firma yetkilisi Tevfik Yavuz; "Şirketimiz, tapusu kendinde olan maliklerin bir kısmı ile kat karşılığı sözleşme yaparak, bir kısmını satın alarak, diğer bir kısmını ise kentsel dönüşüm yoluyla mülkiyet sorununu çözmektedir. Şu an Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 6672 ada 1 parselde kooperatif haricinde ki hisselerin satışı beklenmektedir. Sırasıyla diğer parsellerinde mülkiyet sorununu çözerek ardı ardına inşaata başlamayı planlamaktayız" diyerek çeşitli yayın organlarında çıkan haberlere değil kendi söylediklerinin itibar edilmesini istedi.

Konuşmasına "Biz bu konuda dün olduğu gibi bugün de işimizin başında var gücümüzle projenin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Başaracağımızdan da kuşkumuz yok" sözleri ile devam eden Tevfik Yavuz, "Sizleri evlerinize kavuşturmak bizlerin de en büyük arzusu. Şahsım, şirketim, ailem adına söylüyorum biz hiçbir zaman art niyetli olmadık . 43 yıldır bu işi, böylesi bir piyasada sürdürebildiysek; bu bize duyulan güvenin eseridir. Bu güveni boşa çıkaracak hiçbir şey yapmadık yapmayız" ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümü için kendilerine ziyaret eden Ay-Konut Kooperatifi yöneticilerine 'El ele verelim' teklifinde bulunan Tevfik Yavuz, "Mağdurlar olarak sizlerin haklı endişeleri var. Neredeyse 23 yıllık bir mağduriyet söz konusu ve artık huzur içinde bir yaşam sürmek hakkınız. Gelin el ele verelim sürecin hızlı bir şekilde yol alması için üzerimize düşeni birlikte yapalım. Kafanızdaki tüm sorular için ben,ekibim buradayız. Lütfen süreci bizlerden dinleyin suyu bulandırmaya çalışanların sözlerine itibar etmeyin" diye konuştu.

Kendilerinin sadece yüklenici firma olduklarını ve olayın tarafı olmamalarına rağmen 23 yıldır ev sahibi olmayı bekleyenlerin mağduriyetini gidermeye çalıştıklarını söyleyen Yavuz, "Aslında bu benim ya da firmamın yağacağı iş değil. Ben ticaret adamıyım yaptığım sözleşmeye ve aldığım projeye bakarım. Ancak öylesine bir sürecin içine girdik ki sorunlar çözülmeden ne yazık ki ilerleme kaydedilemiyor. Ben hep yapıcı olmaktan yanayım sizlerin de desteğiyle projenin önündeki sorunları birlikte aşacağımıza inancımı da hiç yitirmedim" diye konuştu.

Mağdurlar Derneği adına konuşan dernek avukatı Tolga Aydemir ise "23 yıllık bir mağduriyetlik söz konusu. Dolayısıyla müvekkillerim konuya ister istemez temkinli yaklaşıyorlar. Proje hayata geçtiğinde kendilerine sunulacak haklar konusunda kafalarında birtakım sorular var. Bunların aydınlatılmasını istiyorlar" dedi. - AYDIN

Hüseyin Aksu, İnşaat, Aydın, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ay-Konut sorunun çözümü içim taraflar bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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