Ayakkabıcılar Sitesi esnafına GES bilgilendirmesi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesine yapılması planlanan güneş enerji sistemi (GES) için incelemelerde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Ayakkabıcılar Sitesi esnafına da bilgilendirlemelerde bulundu.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, ajansın destekleriyle Kula Ayakkabıcılar Sitesi'nde yapılması planlanan GES için geldiği Kula'da ilk olarak Kaymakam Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti. Kaymakam Duru ile proje hakkında görüş alışverişinde bulunan Oğuz, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili de görüştü. Daha sonra Kaymakam Kemal Duru ile birlikte Ayakkabıcılar Sitesi'ne giden Genel Sekreter Oğuz, burada ayakkabıcı esnafı ile bir araya geldi. Ayakkabıcılar Sitesi esnafına proje hakkında bilgilendirme yapan Oğuz, esnafların da görüşlerini dinledi.

Projenin detayları ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MANİSA