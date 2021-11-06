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Ayancık'ta selde zarar gören 56 iş yerinin yeniden yapım ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Ayancık'ta selde zarar gören 56 iş yerinin yeniden yapım ihalesi gerçekleştirildi

06.11.2021 14:35
Ayancık'ta selde zarar gören 56 iş yerinin yeniden yapım ihalesi gerçekleştirildi

Yaşanan selde 56 iş yerinin zarar gördüğü Ayancık Sanayi Sitesi için beklenen müjde verildi.

Yaşanan selde 56 iş yerinin zarar gördüğü Ayancık Sanayi Sitesi için beklenen müjde verildi. AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Yıkılan iş yerlerinin yerine yenilerini yapacağımız ihalemizi gerçekleştirdik. İnşallah kısa sürede buradaki yaraları saracağız" dedi.

11 Ağustos günü yaşanan sel felaketi Ayancık Sanayi Sitesi'nde de yıkım ve zarara yol açmıştı. Sel günü bazı iş yerleri yıkılırken, daha sonra yapılan hasar tespit çalışmaları ile zarar gördüğü tespit edilen iş yerlerinin de kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz aylarda yapılan çalışmalarda Küçük Sanayi Sitesi'nde 120 metrekare taban oturumuna sahip 16 adet, Uyum Sanayi Sitesi'nde ise 42 metrekare taban oturumuna sahip 40 adet bağımsız bölümün hasar tespiti, yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Selde iş yeri hasar gören esnaf da bu süreçte mağdur edilmedi. Bu iş yerlerinde esnaflık yapanların bir bölümü kira yardımıyla yeni bir yere taşınırken, bir bölümünün ise yeni iş yerlerinin yapılmasını beklemeyi tercih ettiği belirtildi. İşlerine devam etmek isteyen 16 esnaf için de 11 adet geçici iş yeri 20 günlük bir sürede inşa edilerek alt yapısı tamamlanan, su ve elektriği bağlanan 75 metrekarelik dükkanlara yerleştirildi.

İhalesi yapıldı

Sanayi esnafının yeni işe yerlerine kavuşmak adına bir süredir beklediği müjde de bugün geldi. AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Ayancık ilçesindeki selde 56 iş yerinin yıkımı yapılmıştı. Yıkılan iş yerlerinin yerine yenilerini yapacağımız ihalemizi gerçekleştirdik. Esnafımızın bir an önce yeni dükkanlarına kavuşabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede buradaki yaraları saracağız" diye konuştu.

56 iş yeri projelendirildi

Yeni iş yerlerine ilişkin ihaleyle ilgili bilgileri paylaşan Milletvekili Maviş, "Yapılan yeni projede Ayancık Küçük Sanayi Sitesi'ne ait kısım, her bir bağımsız bölüm 120 metrekare taban oturumlu, asma katı ile birlikte 160 metrekare kullanım alanına sahip olacak şekilde 2 bloktan oluşan toplam 16 bağımsız bölüm olarak düşünüldü. Uyum Küçük Sanayi Sitesi'ne ait kısım ise her bir bağımsız bölüm 55 metrekare taban oturumlu, asma katı ile birlikte 83 metrekare kullanım alanına sahip olacak şekilde 2 bloktan oluşan toplam 40 bağımsız bölüm olarak projelendirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce 'Sinop Ayancık Sanayi Siteleri (2 adet) İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi' ihalesi 27 Ekim tarihinde gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Maviş, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edileceği hak sahiplerine dükkanların teslim edilmesine ilişkin olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli ödeneklerin de AFAD'a aktarıldığı bilgisini verdi.

DSİ'nin tahkimat düzenlemesinin ardından başlanacak

İhalenin sonuçlandırıldığı ancak henüz sözleşmenin imzalanmadığı işin süresi 180 gün olarak belirlendi. Projenin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılacak tahkimat düzenlemelerinin ardından hayata geçirileceği belirtildi. DSİ tarafından tahkimat düzenlemelerine ilişkin yapılacak ihale sonrası ilk olarak Ayancık Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar başlayacak. Bunun akabinde yeni iş yerlerinin yapılması için engel kalmayacak. - SİNOP

Ayancık'ta selde zarar gören 56 iş yerinin yeniden yapım ihalesi gerçekleştirildi
Ayancık'ta selde zarar gören 56 iş yerinin yeniden yapım ihalesi gerçekleştirildi
Ayancık'ta selde zarar gören 56 iş yerinin yeniden yapım ihalesi gerçekleştirildi

Milletvekili, AK Parti, Ayancık, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayancık'ta selde zarar gören 56 iş yerinin yeniden yapım ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ayancık'ta selde zarar gören 56 iş yerinin yeniden yapım ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika
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