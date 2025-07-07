Ayçiçeği Hasadı ve Tarife Kontenjanı Önemi - Son Dakika
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Ayçiçeği Hasadı ve Tarife Kontenjanı Önemi

Ayçiçeği Hasadı ve Tarife Kontenjanı Önemi
07.07.2025 13:29
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GÜNYAĞDER Başkan Vekili Samet Dal, tarife kontenjanının çiftçi ve sanayici için kritik olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Çukurova'da ayçiçeği hasadıyla ilgili bilgi veren Güney ve Güneydoğu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Platformu (GÜNYAĞDER) Başkan Vekili Samet Dal, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tarife kontenjanı uygulanması hem çiftçiyi hem de yerli sanayiciyi koruyacaktır. Ancak en kritik nokta, bu kararın hasat süreci başlamadan önce açıklanmasıdır" dedi.

Ayçiçeğinde hasat sezonunun açılmasıyla birlikte, yerli üretimin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip olan tarife kontenjanı uygulamasının yeniden gündeme alınması bekleniyor. Üretim tahminleri, küresel iklim şartlarının etkisi altında şekillenirken hem üretici hem de sanayici tarafında beklenti, sürdürülebilir bir piyasayı destekleyecek politikaların kararlılıkla sürdürülmesinden yana olduğu belirtildi.

"1,5 milyon tonluk üretim bekliyoruz"

Güney ve Güneydoğu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Platformu Başkan Vekili Samet Dal, yaptığı değerlendirmede iklim değişikliği ve yetersiz yağışlar nedeniyle rekoltede ve ürün kalitesinde düşüş yaşandığını belirtti. Dal, "Buna rağmen, bu yıl Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon tonluk üretim bekliyoruz. Türkiye'nin yıllık ayçiçeği çekirdeği ihtiyacının ithalat ve ihracat dahil yaklaşık 5 milyon ton seviyesinde. Ayçiçeği, su tüketimi düşük, getirisi yüksek, dolayısıyla çiftçilerimiz için son derece avantajlı ve verimli bir üründür. Bu nedenle üretimin desteklenmesi ve açıklanacak politikaların zamanında, öngörülebilir biçimde ilan edilmesi üretimin artması adına çiftçiyi belirsizliklerden kurtarmak adına büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Çiftçimizin kazanması ön şartıdır "

Üretim miktarının ülke ihtiyacının yalnızca yarısını karşıladığını vurgulayan Dal, "Yaklaşık 1,5 milyon ton ay çekirdeği ya da karşılığı ham ayçiçek yağı ithal ediyoruz. Bu açığın kapanması için yerli üretimin artırılması şart. Çiftçimizin kazanması ön şarttır. Bu meyanda tarımsal desteklerle birlikte uygulanacak tarife kontenjanı da üretici ve sanayiciyi dengeleyen stratejik bir araçtır" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Ukrayna aleyhimize pozisyon alamasın"

Tarife kontenjanının, şirketlerin yurtiçinden satın aldığı ayçiçeği miktarına karşılık belirli oranlarda gümrük vergisinden muaf ithalat hakkı tanıdığını hatırlatan Dal, bu uygulamanın kamu kaynaklarına yük bindirmeden, özel sektörün rekabet gücüyle sürdürülebilir fiyat oluşumuna katkı sunduğunu dile getirdi. Tarife kontenjanının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından müştereken belirlendiğini vurgulayan Dal, "Türkiye, ithalatını ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor. Bu uygulama, yıldan yıla düzenli hale getirilip hasat öncesinde ilan edilirse, dış ülkelerin üzerimizde fiyat baskısı oluşturmasının da önüne geçilir. Böylece hem çiftçimiz hem sanayicimiz hem de tüketicimiz kazançlı çıkar. Çukurova'dan başlayan bu bereketli sürecin tüm yurtta üreticimize hayırlı olmasını diliyoruz. Üreticinin ve yerli sanayicinin sesi olarak, bu önerimizin kamuoyunda ve yetkili kurumlarda karşılık bulmasını temenni ediyoruz"diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Çukurova, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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