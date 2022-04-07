Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum - Son Dakika
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Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum

07.04.2022 01:25

Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum Tekirdağ'da üreticiyi ithal ayçiçeği tohumuna karşı yerli tohuma yönlendirmek için devletten çiftçiye 2 buçuk ton hibrit tohumu dağıtıldı.

Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da üreticiyi ithal ayçiçeği tohumuna karşı yerli tohuma yönlendirmek için devletten çiftçiye 2 buçuk ton hibrit tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı projesi çerçevesinde Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçiye yerli hibrit tohumu dağıtımı için tören düzenlendi. Üreticiyi ithal ayçiçeğinden kurtarmak için Süleymanpaşa ilçesinde çiftçilere 2 buçuk ton hibrit tohumu dağıtıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve diğer katılımcılar tarafından üreticilere tohumlar tek tek dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar 10 bin dekar alanda ekilecek.

"Her şeyimizi yerli ve milli bir şekilde yapmalıyız"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Aslında eskiler prensipleri koymuş. Her şeyi kendimizin yapması gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Bu dünyada yaşarken, başkasına muhtaç olmamak için birçok şeyi kendimiz yapmalıyız. Gıdanın önemi ne gösterdi bize bir pandemi, iki Ukrayna- Rusya krizi. Bu iki olay şuanda hepimizin yaşadığı bir durum. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu, devletler için, ülkeler için ne kadar önem taşıdığını, başkalarına muhtaç ve bağımlı olmamanın ne kadar büyük bir özgürlük olduğunu ne kadar bir rahatlık olduğunu bize gösterdi. Bizde bu anlayışla her şeyimizi yerli ve milli bir şekilde yapmalıyız. Biz, bizden yardım bekleyenlere ürettiklerimizi zaten veriyoruz. Sadece ticari bir kaygıda gütmüyoruz" dedi.

İthalatın önüne geçilecek

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ise yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın yerli hibrit tohumu geliştirme projesi kapsamında ülkemizde 7 ilde yerli hibrit tohumlarımızla üretimlerimizin artırılması amacıyla bir proje geliştirilmiştir. Bu kapsamda bizde ilimizde bakanlığımızın destekleriyle 10 bin dekar alanda üreticilerimize tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz. Şuanda burada gördüğünüz tohumlarımızın hepsi bizim Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüklerimiz tarafından yetiştirilen diğer firmalar tarafından ülkemizde çoğaltılan tohumlardır. Ayçiçeği tohumu genel olarak yurtdışı kaynaklı hatlardan tohum elde edilip üreticilerimize büyük bir maliyet ile yurtdışına para akışına sebep olarak devam ediyor. Bizde bunların önüne geçmek için yerli ve milli tohumlarımız ile tarımsal üretimi artırmayı düşünüyoruz. Bakanlığımızın projesi kapsamında bizde ilimizde 10 bin dekar alanda yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık ayçiçeği tohumu ile üreticilerimize destek olacağız" diye konuştu.

Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Milli, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum - Son Dakika
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