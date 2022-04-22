Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor - Son Dakika
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Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor

22.04.2022 10:40
Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan 500 üreticiye 360 ton yüzde 50 hibeli gübre desteği sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan 500 üreticiye 360 ton yüzde 50 hibeli gübre desteği sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıvı yağ üretiminin artırılması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği, "2022 Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme" projesi çerçevesinde, yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan 500 çiftçiye 360 ton yüzde 50 hibeli gübre desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Kocaeli'nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan proje ile sıvıyağ üretiminin artırılması, ithalatın en aza indirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

Kandıra'da çiftçilik yapan Ersin Altaş, Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli gübre desteği verdiği için, yaklaşık 40 dönüm araziye ayçiçeği ekeceğini dile getirdi. Desteklerin çiftçiler için çok önemli olduğunu vurgulayan Altaş, "Üreticiler olarak Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunuz. Daha önce de mazot desteği almıştım. Tahir başkanımız mazot desteğini devam ettirirse çok güzel olur. Bu desteği devam ettirirse, çiftçi daha çok ekim yapar" dedi. - KOCAELİ

Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor
Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor
Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeği üreticilerine gübre dağıtılıyor - Son Dakika


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