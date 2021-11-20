Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı

Ayçiçek yağı fiyatlarında geçtiğimiz seneden bu yana devam eden artış nedeniyle ayçiçek yağı da eskisinden çok daha değerli hale geldi. Bu nedenle hırsızlık vakaları da baş gösterdi. ABD'de bazı evlerden ve restoranlardan kullanılmış ya da teneke halinde yağlar çalındığı belirtildi.

MEVCUT YAĞLARI FİLTRELİYORLAR

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, yemeklik yağın değerinin bu yıl keskin bir şekilde artması ve patates kızartması ve tavuk kanadı gibi yiyecekleri kızartmak için bu yağı kullanan restoranları zorluyor. Bazı restoranlar yağ depolamaya başlarken bazıları da mevcut yağları yeniden kullanılabilmesi için daha sık filtreliyor.

DEPOLARDAN YAĞ ÇALIYORLAR

Ancak kullanılmış yağ kendi başına da değerli. Fiyat raporlama ajansı Fastmarkets The Jacobsen'den alınan verilere göre, dizel yakıtı yapmak için geri dönüştürülen kullanılmış yemeklik yağının fiyatı son bir yılda yüzde 80 artış gösterdi ve kilosu 0.66 dolara ulaştı. Wall Street Journal'a göre kullanılmış yağın satışı o kadar kazançlı hale geldi ki, hırsızlar, bu yağların depolandığı bidonlardan kızartma yağını çalıp satmaya başladı.

30 BİN DOLAR DEĞERİNDE YAĞ ÇALDILAR

New York'taki Buffalo Biodiesel'in başkanı Sumit Majumdar, hırsızların sadece bir restorandan 30 bin dolar değerinde kullanılmış yağ çaldığını söyledi.

Twitter'da yağ hırsızlığı hakkında paylaşımlarda bulunan Buffalo Biodiesel şirketi, yalnızca son 24 saat içinde New York'ta yedi restorandan kullanılmış yağ çalındığını duyurdu.