"Ayda 300 bin kişiye yiyeceğin doğrusunu ulaştırmaya gayret ediyoruz" - Son Dakika

Lezzet Arası restoranlarına yenisini eklendi. CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu "Lezzet Arası restoranlarımızla ayda yaklaşık 300 bin kişiye yiyeceğin doğrusunu ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ataşehir de şehrin önemli iş ve sosyal merkezleri arasında" dedi.

CarrefourSA marketlerini yaşam alanı olarak konumlandırmak amacıyla müşterileriyle buluşturduğu Lezzet Arası restoranlarına bir yenisini daha eklendi. Market fiyatına gastronomik özgürlük sunarak alışverişi keyifli bir hale getirmeyi planladığı restoranlarından 15'incisini Batı Ataşehir'de hizmete sundu. CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu üyelerinin de katılımıyla düzenlenen açılış, Trio müzik grubunun eşliğinde gerçekleşti.

" Türkiye'nin gastronomi alanındaki inovasyonu"

Lezzet Arası restoranlarının Türkiye genelinde yaygınlaştığına dikkat çeken CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Bundan 6 yıl önce müşterilerimize bambaşka bir tüketici deneyimi yaşatmak üzere çıktığımız yolda bugün Batı Ataşehir şubemizle birlikte restoran sayımızı 15'e ulaştırdık. Tazelik ve kaliteden ödün vermeden, müşterimize en uygun fiyatlı ürünü satmak her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında. Müşterilerimize market fiyatına gastronomik bir lezzet sunmak istiyoruz. Bu noktada "Lezzet Arası" da bizim çok önem verdiğimiz bir proje olmasının yanı sıra aynı zamanda bir inovasyon. Bu modelin yurt dışında uygulamasına yönelik girişimlerimiz de olacak" dedi.

Ataşehir'in merkezi konumuna ve günlük insan trafiğine dikkat çeken Kartallıoğlu, "Lezzet Arası restoranlarımızla ayda yaklaşık 300 bin kişiye yiyeceğin doğrusunu ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ataşehir de şehrin önemli iş ve sosyal merkezleri arasında. Bu kapsamda uygun fiyata kaliteyi ve lezzeti bu restoranımızda da büyük bir kitleyle buluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu - İSTANBUL