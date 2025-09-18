Aydem Enerji'de Üst Düzey Atamalar - Son Dakika
Aydem Enerji'de Üst Düzey Atamalar

Aydem Enerji\'de Üst Düzey Atamalar
18.09.2025 09:40
Aydem Enerji, Erdinç Çetin'i CFO, Ahmet Ersoy Önal'ı da COO olarak atadı.

Aydem Enerji'nin üst yönetiminde gerçekleşen iki atamayla Mali İşler Grup Başkanlığı (CFO) görevine Erdinç Çetin, Operasyon Grup Başkanlığı (COO) görevine ise Ahmet Ersoy Önal getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Enerji, üst yönetimini yeni atamalarla güçlendirmeye devam ediyor.

Sektörde 20 yıla yakın deneyimi bulunan Çetin, Aydem Enerji Mali İşler Grup Başkanı oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çetin, kariyerine 2006'da BSH'de başladı. 2007'den bu yana Zorlu Enerji bünyesinde üst düzey sorumluklar üstlenen Çetin, Aydem Enerji'ye katılmadan önce Zorlu Enerji'de Yatırımlar, İşletme ve Bakım'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Finansal liderliği, yatırım yönetimi ve stratejik planlama alanlarındaki uzmanlığıyla öne çıkan Çetin, yeni görevinde Aydem Enerji'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ve kurumsal dönüşüm vizyonuna katkı sağlayacak.

Aydem Enerji bünyesinde 8 yıldır farklı görevlerde bulunan Önal ise Operasyon Grup Başkanlığı görevine atandı. ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Önal, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına Toyota'da başlayan Önal, son olarak Aydem Enerji bünyesinde Termik Grubu Mali İşler Direktörü olarak görev yapıyordu. Finans alanındaki ve operasyonel süreçlerdeki kapsamlı deneyimiyle Önal, yeni görevinde Aydem Enerji'nin özellikle verimliliği odağa alan stratejik hedeflerine katkı sunmayı sürdürecek.

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Aydem Enerji'de Üst Düzey Atamalar - Son Dakika

