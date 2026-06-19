Aydın Arıcılıkta Öne Çıkıyor

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın, 2 bin 884 ton bal ve 122 ton balmumu üretimiyle Türkiye genelinde 6. sırada yer aldı.

Aydın, sahip olduğu kovan varlığı ve bal üretim kapasitesiyle Türkiye'nin önemli arıcılık merkezleri arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 verilerine göre Aydın'da 250 binin üzerinde kovan bulunurken, bu rakamla Aydın, Türkiye genelinde 8'inci sırada yer alıyor. Bal ve balmumu üretiminde de dikkat çeken Aydın, yıllık 2 bin 884 ton bal ve 122 ton balmumu üretimiyle Türkiye'de 6'ncı sırada bulunuyor.

Zengin bitki örtüsü ve uygun iklim şartlarıyla arıcılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü kentte, üretilen balın kalitesi de tescilli ürünlerle öne çıkıyor. Aydın'ın önemli arıcılık ürünleri arasında yer alan Dikmen Çiçek Balı ve Dikmen Kekik Balı, coğrafi işaret tesciliyle üreticilere katma değer sağlarken ilin marka gücünü de artırıyor.

Aydın'ın arıcılık sektöründe güçlü potansiyeli olduğunu vurgulayan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın, arıcılıkta sahip olduğu güçlü potansiyel ve üretim kapasitesiyle ülkemizin önde gelen illeri arasında yer almaya devam ediyor. İlimiz, 250 binin üzerindeki kovan varlığıyla Türkiye'de 8'inci, 2 bin 884 ton bal ve 122 ton balmumu üretimiyle ise 6'ncı sırada bulunuyor. Kalitesi coğrafi işaretle tescillenen Dikmen Çiçek Balı ve Dikmen Kekik Balı da Aydın'ın arıcılıktaki marka değerini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Üretimin her aşamasında emek veren arıcılarımızın yanında olmaya, sektörümüzü büyütmek ve geliştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN