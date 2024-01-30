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Aydın'da 2023'te 3.692 senet protesto edildi - Son Dakika
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Aydın'da 2023'te 3.692 senet protesto edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin raporuna göre, Aydın'da 2023 Ocak-Aralık ayları arasında 3.692 senet protesto edildi. Aydın, bölgede en fazla protesto edilen iller sıralamasında 3. sırada yer aldı. Protesto edilen senetlerin toplam tutarı ise 208 milyon 476 bin 448 TL olarak açıklandı.

Aydın\'da 2023\'te 3.692 senet protesto edildi
30.01.2024 - 12:10,
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 'Protesto Edilen Senet Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı' sonuçları raporuna göre, Aydın'da 2023 Ocak- Aralık ayları arasında 3 bin 692 senede protesto çekildi.

TBB Risk Merkezi, 2023 yılında zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı. Risk Merkezi'nden elde edilen bilgilere göre 2023 yılı içerisinde 3 bin 692 senet protesto edilen Aydın, bölgede en fazla protesto edilen iller sıralamasında 3'üncü sırada yer aldı. Açıklanan rapora göre Ocak ayında 294, Şubat ayında 266, Mart ayında 302, Nisan ayında 227, Mayıs ayında 240, Haziran ayında 264, Temmuz ayında 467, Ağustos ayında 363, Eylül ayında 322, Ekim ayında 316, Kasım ayında 318, Aralık ayında ise 313 senet protesto edildi.

Ege Bölgesi'nde 2023 yılı içerisinde en fazla senedin protesto edildiği il 15 bin 184 senet ile İzmir olurken, İzmir'i 3 bin 989 senet ile Manisa, 3 bin 692 senet ile Aydın, 3 bin 633 senet ile Muğla, 3 bin 228 senet ile Denizli, 2 bin 401 senet ile Afyonkarahisar, bin 212 senet ile Uşak ve 798 senet ile Kütahya izledi.

Tutar 208 milyonu aştı

TBB Risk Merkezi; protesto edilen senetlerin toplam tutarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre Aydın'da 2023'te protesto edilen senetlerin toplam tutarı 208 milyon 476 bin 448 TL oldu. Protesto edilen senet tutarının en fazla olduğu ay 27 milyon 314 bin 55 TL ile Temmuz, en az olduğu ay ise 7 milyon 61 bin 972 TL ile Ocak oldu. Ege Bölgesi'nde yıl içerisinde protesto edilen senetlerin toplam tutarı ise 2 milyar 229 milyon 476 bin 577 TL olarak açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Türkiye Bankalar Birliği, Aralık, Aydın, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da 2023'te 3.692 senet protesto edildi - Son Dakika


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