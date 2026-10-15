Aydın\'da 2026 Eylül\'de 697 bin 479 aracın 12 bin 861\'i devredildi

Aydın'da Eylül ayında toplam araç sayısı 697 bin 479 olurken, 12 bin 861 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Eylül ayında araç sayısı 250 bin 49 otomobil, 11 bin 489 minibüs, 2 bin 710 otobüs, 90 bin 213 kamyonet, 11 bin 54 kamyon, 268 bin 228 motosiklet, bin 623 özel amaçlı taşıt ve 62 bin 113 traktör olmak üzere toplam 697 bin 479 oldu.

Aydın'da 2026 Eylül ayında toplamda 12 bin 861 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 405'i otomobil, 175'i minibüs, 34'ü otobüs, bin 965'i kamyonet, 139'u kamyon, 2 bin 561'i motosiklet, 27'si özel amaçlı taşıt ve 555'i traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Eylül ayında 3 bin 107 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 618'i otomobil, 6'sı minibüs, 4'ü otobüs, 166'sı kamyonet, 17'si kamyon, 2 bin 260'ı motosiklet ve 36'sı traktör olarak gerçekleşti.