Aydın'da 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması Yapıldı

Aydın\'da 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması Yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, Aydın'ın tarımının gelişen risklere karşı garanti altına alınması hedefiyle 3 yıllık Bitkisel Üretim Planlaması yapıldı. Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Aydın'ın tarımsal üretimdeki önemi ve ülke ekonomisine katkısı vurgulandı. Üretim planlaması ile üreticilerin korunması ve ülkenin geleceğinin garanti altına alınması amaçlanmaktadır.

03.05.2024 10:20
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Aydın tarımının gelişen risklere karşı garanti altına alınması hedefiyle Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda Aydın'ın 3 yıllık Bitkisel Üretim Planlaması yapıldı.

Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi, Aydın'ın 2025 ile 2027 yıllarını kapsayan 3 yıllık Bitkisel Üretim Planlamasını görüşmek üzere Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ve teknik komite üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İl Müdürü Altıntaş açılış konuşmasında, Aydın'ın tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu, hem ürün çeşitliliği hem de verimliliğin yüksek olduğu Aydın'da ihracata yönelik ürünlerin üretildiğini ve ülke ekonomisine katkı sağlandığını, tarımın ülke için stratejik öneme sahip olduğunu ve bu nedenle 2025 ile 2027 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan bitkisel üretim planlamasının öneminden ve ülkenin geleceğine, üreticilere sağlayacağı olumlu etkileri dile getirdi.

Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ise yaptığı konuşmada üretim planlaması ile üreticilerin korunmaya alınacağını ve gelişen risklere karşı ülkenin geleceğinin garanti altına alınmasının amaçlandığını ifade ederek üretim planlaması çalışmalarının tüm kesimleri kapsayan geniş katılımlı bir çalışma olduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen toplantıda planlamaya dahil edilebilecek ürünler, örnek münavebe yöntemleri ve tarımsal sulama kısıtlaması da dikkate alınarak hazırlanan Aydın Bitkisel Üretim Planlaması hakkında il sorumlusu teknik personellerce komite üyelerine sunum yapıldı. Ayrıca teknik komite üyeleri bilgilendirildi. Toplantı sonunda Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komite Üyeleri'nin katkıları ve ortak görüşü ile hazırlanan 3 yıllık "Bitkisel Üretim Planı" Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulmak üzere onaylanarak imzalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'da 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması Yapıldı - Son Dakika

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