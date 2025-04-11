Aydın'da Araç Sayısı Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın'da Araç Sayısı Yüzde 9 Arttı

Aydın\'da Araç Sayısı Yüzde 9 Arttı

Aydın'daki toplam araç sayısı geçen yıl yüzde 9 artışla 629 bin 723'e ulaştı.

11.04.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne göre Aydın'da araç sayıları, son bir yılda yaklaşık yüzde 9 arttı.

Aydın'da 2024 Şubat ayında 580 bin 250 olan toplam araç sayısı, bir yılda yaklaşık yüzde 9 artarak 2025 Şubat ayında 629 bin 723 oldu. Son bir yılda 31 bin 795'lik artışla en fazla artış motosiklette olurken, yüzde 16'lık artış yaşandı. Otobüs sayısında ise yaklaşık yüzde 0,50'lik düşüş meydana geldi.

2024 Şubat ayında 216 bin 697 olan otomobil sayısı 2025 Şubat ayında 227 bin 947 oldu. Yine aynı tarihlerde 10 bin 635 olan minibüs 10 bin 969 oldu. 2 bin 818 olan otobüs sayısı 2 bin 805 oldu. 83 bin 470 olan kamyonet sayısı 86 bin 994 oldu. 10 bin 357 olan kamyon sayısı 10 bin 667 oldu. 196 bin 806 olan motosiklet sayısı 228 bin 601 oldu. Bin 231 olan özel amaçlı taşıt sayısı bin 362 oldu. 58 bin 236 olan traktör sayısı ise 60 bin 378 oldu.

Öte yandan 2024 Şubat ayında 12 bin 97 aracın devri yapılırken, bu sayı 2025 Şubat ayında yaklaşık yüzde 13 azalarak 10 bin 556 oldu. En fazla devri yapılan araç ise otomobil olurken, en az devri yapılan araç ise özel amaçlı taşıtlar oldu. Ayrıca 2024 Şubat ayında 10 adet özel amaçlı taşıtın devri yapılırken, 2025 Şubat ayında bu sayı 20 oldu. 2024 Şubat ayında 6 bin 865 otomobilin devri yapılırken, yüzde 10'luk düşüşle bu rakam 6 bin 129 oldu. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Motosiklet, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Araç Sayısı Yüzde 9 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
Karasu Limanı’nda park kavgasında kan aktı 1 kişi hayatını kaybetti Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik

15:45 İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
14:46 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit edenler adliyeye sevk edildi Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler adliyeye sevk edildi
13:58 Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
13:06 Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
23:46 ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
23:37 CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:12 Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
21:59 CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 16:08:48. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Araç Sayısı Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement