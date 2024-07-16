Aydın'da Çeri Domates Üretimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Çeri Domates Üretimi Başladı

Aydın\'da Çeri Domates Üretimi Başladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde çiftçi Altan Güleşir'in öncülüğünde çeri domates üretimi başladı. Güleşir, çeri domatesin verimli ve kolay hasat edilebilmesi sayesinde salçalık domates zararını kapatmayı hedeflediklerini belirtti. Ancak çiftçiler, düşük talep ve fiyat düşüklüğü nedeniyle zor günler geçiriyor.

16.07.2024 10:29
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Türkiye'nin en nemli domates üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın, sofralık ve salçalık domatesten sonra bu yıl çeridomatesi de üretmeye başladı. Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yıllardır girişimleri ve öngörleri ile bölge çiftçisine öncülük eden Altan Güleşir çeri domatesi üretti. Oldukça iyi verim alan çiftçi Altan Güleşir, "Hasadı sıkıntılı olur düşüncesi ile bugüne kadar bölgede çeri domatesi denenmemişti. Hem verim hem de hasat işlemi kolay oldu. Bu yıl salçalık domateste ettiğimiz zararı çeri domates ile kapatacağız" dedi.

Aydın'da aroması, kokusu ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmez tadı olan domateslerinin tarladan sofralara yolculuğu devam ediyor. Köşk ilçesine bağlı Çiftlik mahallesinde sabah erken saatlerde tarlanın yolunu tutan işçiler, çeri domatesleri özel bir yöntemle toplayarak kasalıyor. Bölgede 30 yıldır domates üretimi yapan Altan Güleşir bu yıl normal salçalık domates yerine çeri domatesi de diktiğini belirterek, "Üretim mevcut şartlarda biraz sıkıntılı geçiyor. Başlı başına bir su sıkıntımız var. Bir de bu yıl çiftçi yılı değil. Üretim çok, tüketim yok. İşçi bulmakta da zorlanıyoruz. Bu nedenlerden dolayı çiftçi bu yıl mağdur durumda. Bugüne kadar bölgede çeri domatesi üretimi yapılmıyordu. Biz de ihracata giden bu çeşidi diktik. Oldukça başarılı oldu ve diğer domates çeşitlerinde yaşadığımız zararı çeri domatesi ile kapatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Her ürünün kendine has zorlukları olduğunu belirten Güleşir, bu yıl çiftçilerin zor günler geçirdiğini ifade etti. Ürünlerin para etmediği ve çiftçilerin ellerinde kaldığını kaydeden Güleşir, "Piyasalardaki arz fazlası ve talep yetersizliği fiyatların düşmesine neden oldu. İhracatın kapanması da çiftçileri olumsuz etkiledi. Bizim ihracaatlık malımız yok ama başka bölgeler ihracata gönderiyor, bizim malımız da iç piyasada tükeniyor. Bu sefer çok üretim olduğu için her taraf iç piyasaya kaldı. İç piyasa da bunu tüketemeyince fiyatlarda düştü. Arz fazlası var. Kimi çiftçi malını ucuz ya da pahalı satabilse de kimisi satamıyor, elinde kalıyor" diye konuştu.

Domates üretim maliyetinin bu kilogramda toplama dahil 6 TL olduğunu belirten Güleşir, şu anda piyasa fiyatının 5 TL olduğunu ve çiftçinin her topladığı üründen kilogram başına 1 TL zarar ettiğini söyledi. Güleşir, "Ne kadar çok toplandı o kadar çok büyük zarar demek. Ürünün fiyatı Kurban Bayramı'ndan önce 15-20 TL'yi buldu ama bir anda 5 TL'ye düştü. Maliyetine göre bu düşüş az bir zarar ettirse de bu ürünü satacak yerin bulamaması daha büyük bir sıkıntı oluyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'da Çeri Domates Üretimi Başladı - Son Dakika

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