Aydın'da çiftçilere 90 milyonluk destek ödemesi başladı - Son Dakika
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Aydın'da çiftçilere 90 milyonluk destek ödemesi başladı

09.03.2022 09:20
Aydın'da çiftçilere 90 milyonluk destek ödemesi başladı

Aydın'da 2021 yılı başvurularına ait Mazot, Gübre ve Yem bitkileri destekleri kapsamında 13 bin 704 çiftçiye, 90 milyon 646 bin 687 TL ödeme yapılacak.

Aydın'da 2021 yılı başvurularına ait Mazot, Gübre ve Yem bitkileri destekleri kapsamında 13 bin 704 çiftçiye, 90 milyon 646 bin 687 TL ödeme yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2021 Yılı Destekleme başvurularına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri olarak ilimizde 4 bin 811 çiftçimize pamuk alanlarına ait MGD'ler hariç olmak üzere 57 milyon 593 bin 599 TL, 2021 Yılı Üretimi Yem Bitkileri Desteklemesi olarak da 8 bin 893 çiftçimize 33 milyon 053 bin 88 TL destekleme ödemeleri 08.03.2022 tarihi itibari ile banka hesaplarına yatmaya başlanacaktır. Kimlik numarası 0 ve 2 olan üreticilerimizin hesaplarına 8 Mart saat 18.00, 4 ve 6 olanlara 11 Mart saat 18.00, 8 olan üreticilerimizin ise 18 Mart saat 18.00 den itibaren hesaplarına yatacaktır. Pamuk alanlarının tespit çalışması bitiminde mazot Gübre desteği ödemeleri başlayacaktır" denildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da çiftçilere 90 milyonluk destek ödemesi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da çiftçilere 90 milyonluk destek ödemesi başladı - Son Dakika
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