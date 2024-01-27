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Aydın'da Çiftçilere Destek Ödemeleri Yapılacak - Son Dakika
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Aydın'da Çiftçilere Destek Ödemeleri Yapılacak

Aydın, çiftçi sayısı yüksek illerden biri olup, dane zeytin, hububat, baklagil, dane mısır ve sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri kapsamında toplamda 82 milyon 149 bin 250 TL ödeme yapacak. Desteklemeler, üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Aydın\'da Çiftçilere Destek Ödemeleri Yapılacak
27.01.2024 - 12:32,
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Çiftçi sayısı yüksek illerden olan Aydın'da, dane zeytin, hububat, baklagil, dane mısır ve sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri kapsamında toplamda 82 milyon 149 bin 250 TL ödeme yapılacak.

Her yıl üreticilerin merakla takip ettiği destek ödemelerinin hesaplara yatırılması başladı. Yapılan açıklamalara göre 2023 üretim sezonu dane zeytin fark ödemesi desteklemesi için başvuran 2 bin 368 çiftçiye 4 milyon 961 bin 627 TL, Hububat Baklagil ve Dane mısır Fark Ödemesi Desteklemesi için başvuran 3 bin 289 çiftçiye 74 milyon 577 bin 452 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için başvuran bin 256 çiftçiye 2 milyon 610 bin 171 TL destekleme ödemesi yapılacak. Ödemeler, üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Hububat, Baklagil ve Dane Mısır desteği ödemeleri ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar için hesaplara ödeme yapılırken, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar için 2 Şubat 2024 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak. Diğer desteklemeler ise tek dilim halinde 26 Ocak 2024 tarihinde hesaplara yatırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da Çiftçilere Destek Ödemeleri Yapılacak - Son Dakika
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