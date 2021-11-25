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Aydın'da ekmeğe zam yapıldı - Son Dakika

Aydın'da ekmeğe zam yapıldı

25.11.2021 15:27
Aydın'da ekmeğe zam yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 lira 75 kuruştan satılan ekmek zamlanarak 2 lira 50 kuruş oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 lira 75 kuruştan satılan ekmek zamlanarak 2 lira 50 kuruş oldu.

Aydın Ticaret Odası tarafından yapılan açıklama ile Aydın'da ekmeğe zam yapıldığı duyuruldu. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken artan girdi maliyetleri nedeniyle Aydın'da 200 gram olan ekmeğin 230 grama çıkarılarak ekmek fiyatının 2 liradan 2 lira 50 kuruşa yükseldiğini açıkladı. Zamlı fiyatların 26 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacağını ifade eden Ülken, "Son dönemde fırın işletmesi üreticilerimizin hissedilir şekilde yaşadığı temel girdilerdeki fiyat artışları sonucu üyelerimiz, Aydın Ticaret Odası Meclisi ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile 26 Kasım 2021 tarihinden itibaren 230 gr ekmeğin fiyatını 2 lira 50 kuruş, 460 gr ekmeğin fiyatını ise 5 lira olacak şekilde uygulayacaktır. 4 ay içinde unun fiyatının 135 liradan 260 liraya çıktığını, maya, elektrik ve akaryakıt maliyetlerinin de yüksek oranda fiyat artışına uğradığını göz önüne alırsak; fırın işletmesi üyelerimizin bu fiyatla dahi maliyetlerini karşılayamayacakları görülecekti. Girdi maliyeti zamlarına bir an önce kalıcı tedbirler alınması gerekmektedir" diye konuştu. - AYDIN

Aydın'da ekmeğe zam yapıldı
Aydın'da ekmeğe zam yapıldı

Ticaret, Efeler, Kasım, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da ekmeğe zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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