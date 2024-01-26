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Aydın'da Engelli, Gazi, Şehit ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlara 4 Milyon TL Seyahat Desteği - Son Dakika
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Aydın'da Engelli, Gazi, Şehit ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlara 4 Milyon TL Seyahat Desteği

Aydın'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında engelli, gazi, şehit, gazi yakını ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz seyahat desteği sağlanmaktadır. 2023 yılında Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından toplamda 4 milyon 28 bin 500 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Aydın\'da Engelli, Gazi, Şehit ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlara 4 Milyon TL Seyahat Desteği
26.01.2024 - 14:30,
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Aydın'da engelli, gazi, şehit, gazi yakını ve 65 yaş üstü vatandaşlar için hayata geçirilen ücretsiz seyahat desteği çerçevesinde 2023 yılında 4 milyon 28 bin 500 TL ödeme gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken, engelli, gazi, şehit ve gazi yakını ile 65 yaş üstü vatandaşlar için hayata geçirilen ücretsiz seyahat desteği ödemeleri de yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 2023 yılında toplamda 4 milyon 28 bin 500 TL devlet desteği verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aydın, Engelliler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Engelli, Gazi, Şehit ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlara 4 Milyon TL Seyahat Desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Engelli, Gazi, Şehit ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlara 4 Milyon TL Seyahat Desteği - Son Dakika
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