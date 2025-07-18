Aydın\'da Haziran 2025 Araç Sayısı 644 Bin 836

Aydın'da Haziran ayında toplam araç sayısı 644 bin 836 oldu, 11 bin 195 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Haziran ayında araç sayısı 231 bin 773 otomobil, 11 bin 77 minibüs, 2 bin 796 otobüs, 88 bin 37 kamyonet, 10 bin 768 kamyon, 238 bin 25 motosiklet, bin 406 özel amaçlı taşıt ve 60 bin 954 traktör olmak üzere toplam 644 bin 836 oldu.

Aydın'da 2025 Haziran ayında toplamda 11 bin 195 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 222'si otomobil, 141'i minibüs, 35'i otobüs, bin 802'si kamyonet, 98'i kamyon, 2 bin 370'i motosiklet, 19'u özel amaçlı taşıt ve 508'i traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Haziran ayında 3 bin 719 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 680'i otomobil, 1'i minibüs, 3'ü otobüs, 162'si kamyonet, 18'i kamyon, 2 bin 718'i motosiklet, 1'i özel amaçlı taşıt ve 136'sı traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN