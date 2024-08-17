Aydın\'da Karpuz Fiyatları Düşünce Üreticiler Zarar Etti

Ekonomi

Aydın'da sezon başında oldukça kıymetli olan ve üreticinin yüzünü güldüren karpuz, fiyatlar düşünce tarlada kaldı. Pek çok üretici toplama ve taşıma maliyetini bile karşılamadığı gerekçesi ile tarladaki karpuzu toplamayarak çürümeye terk etti.

Aydın'da sezon başında 10.15 TL'den çarşı ve pazarda satılan karpuz, bir anda 4 TL'ye düştü. Tarlada toptan fiyatının 1 TL'nin bile altında kalan karpuzun toplayıp hale getirme maliyetini bile karşılamadığını belirten üreticiler, "Toplayınca zarar üstüne zarar ediyoruz. Bu nedenle toplamaktan vazgeçtik. Sezon başında fiyatlar çok iyiydi. Ancak bir anda fiyatlar çok kötü düştü. Bu nedenle toplamıyoruz" dedi.

Toplanmayan karpuzlar nedeniyle Büyük Menderes Ovası'ndaki karpuz tarlaları ilginç bir görünüme kavuştu. Her yıl plansız üretim nedeniyle bu sorunun yaşandığını belirten çiftçiler, bu yıl karpuzu erken hasat edenlerin sevindiğini geç hasat edenlerin ise hayatının şokunu yaşadığını belirttiler. - AYDIN