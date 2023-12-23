Aydın'da Kasım ayında toplam araç sayısı 569 bin 98 oldu, 10 bin 428 aracın devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2023 yılı Kasım ayında araç sayısı, 213 bin 593 otomobil, 10 bin 584 minibüs, 2 bin 796 otobüs, 82 bin 414 kamyonet, 10 bin 236 kamyon, 190 bin 646 motosiklet, bin 201 özel amaçlı taşıt ve 57 bin 628 traktör olmak üzere toplam 569 bin 98 oldu.

Aydın'da 2023 Kasım ayında toplamda 10 bin 428 aracın devri yapıldı. Bunların 5 bin 504'ü otomobil, 198'i minibüs, 51'i otobüs, bin 841'i kamyonet, 208'i kamyon, 2 bin 13'ü motosiklet, 18'i özel amaçlı taşıt ve 595'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN