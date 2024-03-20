Aydın\'da kestane ve incir fidanları üreticiye dağıtıldı

Ekonomi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Gal Arısına karşı geliştirilen kestane ve erkenci sarı lop incir fidanları üreticiye dağıtıldı.

Aydın Valiliği, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında Buharkent ilçesinde kestane ve sarı lop incir fidanı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Kestane Gal Arısı ile mücadelede Ziraat Fakültesi adına tescilli kestane fidanlarından olan 2 bin 200 adet Ertan çeşidi ile Buharkent'in taze incir üretiminde marka olmasını sağlayan 4 bin adet Sarı Lop çeşidi incir fidanları çiftçilere teslim edildi.

Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca ve Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli'nin öncülüğünde Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un katılımı ile Kaymakamlık Bahçesinde düzenlenen törende çiftçilere öncelikle Fidan dikimi ve fidanın nasıl korunacağı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

"Buharkent ve Aydın tarımına büyük katkısı olacak"

Fidan dağıtımında konuşan Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, projenin Buharkent ve büyük katkısı olacağını ifade ederek: "6 ay önce Buharkent'e geldiğimde ilçe tarımının oldukça gelişmiş olduğunu gördüm. Her geçen gün de potansiyeli ve verimi artmakta. Biz de hem valilik hem kaymakamlık olarak Buharkent tarımına, çiftçimize ve ticaretine katkımız olsun niyetiyle böyle bir proje başlattık. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Şu an hali hazırda 4 bin adet incir, 2 bin 200 adet te kestane fidanı dağıtıyoruz. Yüzde 75'i devlet, yüzde 25'i ise çiftçimiz tarafından ödemesi yapıldı. Çiftçilerimiz de son derece memnun. Ben öncelikle başta sayın Aydın valimiz olmak üzere projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje Buharkent tarımına, çiftçimize ve ekonomimize hayırlı olur" dedi.

"Taze incirin başkentiyiz"

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, konuşmasında fidanların çok güzel olduğunu ve birkaç yıl içerisinde ürün verebileceğini ifade ederek: "Her iki ürün de Aydın ve Buharkent açısından çok önemli. Ayrıca Aydın olarak her iki ürünle üretimde Türkiye'de lideriz. Bunun yanısıra ilçemiz taze incir üretimi yapılan Türkiye'deki bu kalitede üretimi yapılan tek yerdir. Buharkent taze incirin başkentidir. Bu açısından da bizim için çok önemlidir ve Buharkent ekonomisini ayakta tutan bir üründür. İlçemiz tarımına büyük katkıda bulunacak olan bu proje ilçemize hayırlı olsun" dedi.

"Gal Arısı'na karşı yüzde 100 dayanıklı"

Proje hakkında katılımcılara bilgi veren Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, geçen yıl başlattıkları projenin Buharkent tarımı başta olmak üzere Aydın ve ülke tarımına katkı vereceğini söyledi. Ziraat Fakültesi'nden Prof.Dr.Engin Ertan ile birlikte uzun yıllar sürdürülen çalışmalar sonucu Kestane fidanının Ödemiş'te üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden fidanları üreten firmanın yöneticisi Gökhan Aslıtürk: "Dağıttığımız kestane fidanları Gal Arısı'na karşı yüzde 100 dayanıklı olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne tescillenen Ertan çeşididir. Bu çeşit kestane için en büyük zararlı olan Gal Arısı'na en büyük tehdit. Engin hocamın yaklaşık 15 yıllık çalışmaları sonucu 2018 yılında tescillenen Aydın'ın yerli ürünüdür" dedi. - AYDIN