Aydın'da Kuru İncir Üretimi ve İhracatı Artıyor

AYDIN Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, 2024-25 sezonunda Türkiye'de toplam 69 bin 953 ton kuru incir üretimi yapıldığını belirtip, bu üretimin 54 bin 85 tonunun Aydın'a gerçekleştirildiğini söyledi.

Aydın Ticaret Borsası, '2025/26 Sezonu Kuru İncir Sektör Toplantısı' düzenledi. Toplantıda, incir sektöründe karşılaşılan sorunları ve sektörden beklentilerini istişare edildi. Üreticileri bir araya getiren toplantıya Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz de katıldı. Toplantıda konuşan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "2024-25 sezonunda ülkemizde toplam 69 bin 953 ton kuru incir üretimi yapılmış olup, bu üretimin 54 bin 85 tonu ilimizde gerçekleşmiştir. Dünya incir üretimi ve ihracatında ilk sırada yer alan ülkemizde 2024-25 sezonunda 57 bin 320 ton kuru incir ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu ihracatında 43 bin 213 tonu ilimize aittir. 2024-25 sezonunda hazır müstahsil ortalama kilogram fiyatı ise borsalarda 168,33 TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz de konuşmasında incirin Aydın'ın kıymetli ve statik öneme sahip bir ürünü olduğuna dikkati çekip, "Aydın, 211 tonluk yaş incir üretim ile dünya incir üretiminin yüzde 16'sını, 375 tonluk ülke üretiminin ise yüzde 56'sı tek başına karşılamaktadır. 380 bin hektarlık incir üretim alanının ise yüzde 22'sinde organik üretim yapılmaktadır" diye konuştu.

Açıklamaların ardından toplantıda, incir sektöründe karşılaşılan sorunlar ve sektörden beklentilerin istişare edildiği toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Haber - Kamera: Mert CONA/ AYDIN,