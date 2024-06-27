Aydın'da Mayıs Ayında Toplam Araç Sayısı 592 Bin 850 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Mayıs Ayında Toplam Araç Sayısı 592 Bin 850 Oldu

Aydın\'da Mayıs Ayında Toplam Araç Sayısı 592 Bin 850 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Aydın'da 2024 yılı Mayıs ayında toplam araç sayısı 592 bin 850 oldu. Bu araçların içinde 219 bin 57 otomobil, 10 bin 651 minibüs, 2 bin 827 otobüs, 84 bin 246 kamyonet, 10 bin 399 kamyon, 205 bin 508 motosiklet, bin 271 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 891 traktör bulunuyor. Aynı dönemde 13 bin 87 aracın devri gerçekleşti ve bunların 6 bin 673'ü otomobil, 166'sı minibüs, 42'si otobüs, 2 bin 151'i kamyonet, 145'i kamyon, 3 bin 206'sı motosiklet, 23'ü özel amaçlı taşıt ve 681'i traktör olarak kaydedildi.

27.06.2024 09:25
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Aydın'da Mayıs ayında toplam araç sayısı 592 bin 850 oldu, 13 bin 87 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2024 yılı Mayıs ayında araç sayısı, 219 bin 57 otomobil, 10 bin 651 minibüs, 2 bin 827 otobüs, 84 bin 246 kamyonet, 10 bin 399 kamyon, 205 bin 508 motosiklet, bin 271 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 891 traktör olmak üzere toplam 592 bin 850 oldu.

Aydın'da 2024 Mayıs ayında toplamda 13 bin 87 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 673'ü otomobil, 166'sı minibüs, 42'si otobüs, 2 bin 151'i kamyonet, 145'i kamyon, 3 bin 206'sı motosiklet, 23'ü özel amaçlı taşıt ve 681'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'da Mayıs Ayında Toplam Araç Sayısı 592 Bin 850 Oldu - Son Dakika

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