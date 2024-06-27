Ekonomi

Aydın'da Mayıs ayında toplam araç sayısı 592 bin 850 oldu, 13 bin 87 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2024 yılı Mayıs ayında araç sayısı, 219 bin 57 otomobil, 10 bin 651 minibüs, 2 bin 827 otobüs, 84 bin 246 kamyonet, 10 bin 399 kamyon, 205 bin 508 motosiklet, bin 271 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 891 traktör olmak üzere toplam 592 bin 850 oldu.

Aydın'da 2024 Mayıs ayında toplamda 13 bin 87 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 673'ü otomobil, 166'sı minibüs, 42'si otobüs, 2 bin 151'i kamyonet, 145'i kamyon, 3 bin 206'sı motosiklet, 23'ü özel amaçlı taşıt ve 681'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN