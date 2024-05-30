Aydın\'da Pamuk Çapalama Yevmiyesi Tavsiye Kararı

Ekonomi

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu, Türkiye'nin en önemli pamuk üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın'da pamuk çapalama yevmiyelerini görüştü. Koordinasyon Kurulu, Aydın'da mesai uygulamasının diğer ilçelere göre 1.5 saat daha fazla olduğu Söke ve Koçarlı ilçelerinde günlük pamuk çapalama yevmiyesinde 700 TL, ilin pamuk üretimi yapılan diğer ilçelerinde ise 600 TL tavsiye kararı aldı.

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, belirlenen rakamların sadece tavsiye fiyatı olduğunu belirterek, "Gönül ister ki üreten de çalışan da daha fazla kazasın. Ancak gerek girdi maliyetlerindeki artış, gerekse ürün fiyatlarının adeta yerinde sayması üretimi zorlaştırıyor. Bu nedenle belirlediğimiz ücreti tavsiye kararı niteliğinde yayımladık" dedi.

Makineleşmenin yaygınlaşması ile birlikte pamuk çapasının eski yıllarda olduğu gibi yoğun olmadığını sadece çapalama sırasında yabancı ot mücadelesi yapıldığını hatırlatan Başkan Kendirlioğlu; "2023 yılı pamuk primlerinin Haziran ayının girmesi ile çiftçilerin hesabına yatırılmasını bekliyoruz. Geçen yıl pamuk fiyatı 20-21 TL civarındayken 1.60 kuruş prim uygulandı. Bu yıl pamuk fiyatını 35 TL, primi de 5 TL olarak bekliyoruz" dedi. - AYDIN