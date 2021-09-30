Aydın'da razaki üzümde "tatlı" telaş başladı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dağ yamaçlarında yetişen, sulama yapılmadan büyüyen ve büyük çoğunluğu pekmeze dönüştürülen "razaki üzüm"de üreticilerin "tatlı" telaşı başladı.

Koçarlı'ya bağlı Bağcılar Mahallesi'ndeki yaklaşık 5 bin dönüm alanda razaki üzüm yetiştiriliyor. Nispeten serin havayı sevdiği için dağ yamaçlarında yetişen razaki üzümden sezonda elde edilen yaklaşık 200 ton pekmez Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

Eylül ayının son haftalarında hasat ve pekmez yapımı için gün doğmadan yola çıkan işçiler, akşam saatlerinde mesaiyi tamamlıyor. Kasalara doldurulan üzümler, evlerin bahçesinde torbalara konuluyor. Üzüm, fazla asidinin alınması için bir miktar beyaz killi toprak döküldükten sonra geleneksel yöntemlerle eziliyor.

Buradan çıkan üzüm suyu daha sonra kazanlarda tortular yüzeye çıkana kadar kaynatılıyor. Bu aşamanın ardından varillere konulan üzüm suyu 1 saat dinlendiriliyor. Yüksek odun ateşinde tekrar kaynatılan üzüm suyu, 2 saat süresince süzgeçlerle karıştırılıyor.

İstenilen kıvama ulaşan pekmez kazana konuluyor ve 3-4 gün bekletildikten sonra satışa hazır hale geliyor.

"Bir kere tadan bir daha istiyor"

Mahalle Muhtarı Ramazan Küçükoğlu, AA muhabirine, bölge insanının ana geçim kaynağının pekmez olduğunu belirterek, "Burası razaki üzümüyle meşhur. Yaklaşık 200 ton pekmez üretiliyor. Burada üretilen pekmezler Türkiye'nin neredeyse her tarafına gönderiliyor." dedi.

İlerleyen yaşına rağmen bağda üzüm toplayan Perihan Bıçakçı da mesaiye sabah erken başladıklarını ifade ederek, "Üzümü pekmeze dönüştürüyoruz. Bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. Ne yapalım mecbur… Zor oluyor toplamak. Kalitesi çok güzel ve tatlı. Ben bunu pazarda da satıyorum. Bir kere tadan bir daha istiyor. Hepsi organik ve emek dolu." ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki Buse Bıçakçı da hafta sonları ailesine destek olmak için üzüm topladığını, daha zor olmasından dolayı pekmez aşamasında çalışmadığını söyledi.

Ateş başında pekmez yapan Naciye Ekti de "Üzümleri topladıktan sonra ateşin başına geçiyoruz. Zahmetli oluyor. Sabah erkenden çıkıp akşam dönüyoruz. 100 kilogram üzüm suyundan 25 kilogram pekmez çıkıyor. Ateşin ve güneşin sıcağında çalışmak çok zor oluyor." diye konuştu.