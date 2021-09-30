Üye Girişi
Aydın'da razaki üzümde "tatlı" telaş başladı - Son Dakika

Aydın'da razaki üzümde "tatlı" telaş başladı

30.09.2021 11:02
Aydın'da razaki üzümde

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dağ yamaçlarında yetişen, sulama yapılmadan büyüyen ve büyük çoğunluğu pekmeze dönüştürülen "razaki üzüm"de üreticilerin "tatlı" telaşı başladı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dağ yamaçlarında yetişen, sulama yapılmadan büyüyen ve büyük çoğunluğu pekmeze dönüştürülen "razaki üzüm"de üreticilerin "tatlı" telaşı başladı.

Koçarlı'ya bağlı Bağcılar Mahallesi'ndeki yaklaşık 5 bin dönüm alanda razaki üzüm yetiştiriliyor. Nispeten serin havayı sevdiği için dağ yamaçlarında yetişen razaki üzümden sezonda elde edilen yaklaşık 200 ton pekmez Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

Eylül ayının son haftalarında hasat ve pekmez yapımı için gün doğmadan yola çıkan işçiler, akşam saatlerinde mesaiyi tamamlıyor. Kasalara doldurulan üzümler, evlerin bahçesinde torbalara konuluyor. Üzüm, fazla asidinin alınması için bir miktar beyaz killi toprak döküldükten sonra geleneksel yöntemlerle eziliyor.

Buradan çıkan üzüm suyu daha sonra kazanlarda tortular yüzeye çıkana kadar kaynatılıyor. Bu aşamanın ardından varillere konulan üzüm suyu 1 saat dinlendiriliyor. Yüksek odun ateşinde tekrar kaynatılan üzüm suyu, 2 saat süresince süzgeçlerle karıştırılıyor.

İstenilen kıvama ulaşan pekmez kazana konuluyor ve 3-4 gün bekletildikten sonra satışa hazır hale geliyor.

"Bir kere tadan bir daha istiyor"

Mahalle Muhtarı Ramazan Küçükoğlu, AA muhabirine, bölge insanının ana geçim kaynağının pekmez olduğunu belirterek, "Burası razaki üzümüyle meşhur. Yaklaşık 200 ton pekmez üretiliyor. Burada üretilen pekmezler Türkiye'nin neredeyse her tarafına gönderiliyor." dedi.

İlerleyen yaşına rağmen bağda üzüm toplayan Perihan Bıçakçı da mesaiye sabah erken başladıklarını ifade ederek, "Üzümü pekmeze dönüştürüyoruz. Bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. Ne yapalım mecbur… Zor oluyor toplamak. Kalitesi çok güzel ve tatlı. Ben bunu pazarda da satıyorum. Bir kere tadan bir daha istiyor. Hepsi organik ve emek dolu." ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki Buse Bıçakçı da hafta sonları ailesine destek olmak için üzüm topladığını, daha zor olmasından dolayı pekmez aşamasında çalışmadığını söyledi.

Ateş başında pekmez yapan Naciye Ekti de "Üzümleri topladıktan sonra ateşin başına geçiyoruz. Zahmetli oluyor. Sabah erkenden çıkıp akşam dönüyoruz. 100 kilogram üzüm suyundan 25 kilogram pekmez çıkıyor. Ateşin ve güneşin sıcağında çalışmak çok zor oluyor." diye konuştu.

Aydın'da razaki üzümde tatlı telaş başladı
Aydın'da razaki üzümde tatlı telaş başladı

Bağcılar, Türkiye, Koçarlı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da razaki üzümde 'tatlı' telaş başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

50 kiloluk kabağı görenler şaşırıp kalıyor 11:12 50 kiloluk kabağı görenler şaşırıp kalıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 11:05 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi 10:51 Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi
Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı 10:35 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı 10:25 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı 10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı
Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan 09:53 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi 08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi

Son Dakika Haberleri
11:05 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin
11:04 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor
10:51 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı
10:51 Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! 8,95'e kadar yükseldi
10:48 Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir
10:37 Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı öğrenildi
10:34 Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu çökertildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
10:24 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı
10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi
10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin         
11:06
200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı         
10:52
Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir         
10:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt         
10:26
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı         
10:07
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü         
07:53
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 11:17:53. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da razaki üzümde "tatlı" telaş başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement