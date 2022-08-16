Aydın'da sezonun ilk kuru inciri 350 liradan satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri 350 liradan satıldı

16.08.2022 15:11
Aydın'da sezonun ilk kuru inciri 350 liradan satıldı

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, üreticiler tarafından kilosu 350 Türk Lirası'ndan Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, üreticiler tarafından kilosu 350 Türk Lirası'ndan Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Aydın Ticaret Borsası'nda Kuru İncir Alım töreni düzenlendi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katıldığı törende, 14 üretici Germencik, İncirliova ve Efeler ilçelerinden getirilen toplam 195 kilo kuru inciri Aydın Ticaret Borsası'na teslim etti. Gerçekleştirilen törende sezonun ilk kuru inciri ise sembolik olarak kilosu 350 Türk Lirası'ndan alındı.

"Dünyanın yüzde 60 kuru inciri Aydın'da yetişiyor"

Aydın'ın incir üretimi açısından söz sahibi olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Aydın ili özellikle incir üretiminde sadece Türkiye'de değil dünyada da sayılı kentlerden bir tanesi. Türkiye'nin yaş incir üretiminin yüzde 57'si Aydın'da gerçekleştiriliyor. Kuru incire baktığımızda Türkiye'nin yüzde 85'i, dünyanın ise yüzde 60'ı Aydın'da yetişiyor. Bu anlamda emek veren, ürünü yetiştiren bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sezonun hayırlı olmasını temenni eden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın, sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük incir üreticisi ve bölgesi. Çok kıymetli bir ürüne sahibiz. Aydın Ticaret Borsası olarak da bu kıymetli ürünü önemsediğimiz ilk alım törenleri düzenlemekteyiz. Bu çerçevede 2022-2023 yılı üretim sezonunun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Bu sezon 50 TL üzerinde fiyat bekliyoruz"

İncirin Aydın için en kıymetli tarımsal ürün olduğunun altını çizen Başkan Çondur, "Geçen yıl müstahsil alışları 30 liraydı. Bu yıl da üretim maliyetlerindeki artıştan dolayı biz bu rakamın üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Ortalama geçen yılki döviz satışları üzerinden bir fiyatlama yaparsak bu yıl 50 liranın üzerinde fiyattan piyasada alışverişin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy taze ve kuru incirin tadına bakarak üreticilerle sohbet etti. Vali Aksoy, incirin enerji deposu olan sağlıklı bir ürün olduğuna dikkat çekerek herkesin incir tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte düzenlenen ilk alım törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve üreticiler katılım sağladı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'ın kuru incirinde 75 bin ton rekolte beklentisi Aydın'ın kuru incirinde 75 bin ton rekolte beklentisi Dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı Dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Türkiye, Efeler, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da sezonun ilk kuru inciri 350 liradan satıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:24 Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarının ardından şampiyonluk oranları değişti
14:17 Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nın Gaffur'u yaşlandı! İşte Peker Açıkalın'ın son hali
14:07 Vida'nın yeni takımı AEK, Beşiktaş'ın diğer stoperi Montero'yu da istiyor
14:10 Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi
13:21 AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır
13:21 Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:46 Bahçeli'nin "teröristlere şirinlik tasladı" tepkisine yanıt veren Babacan: Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 15:11:57. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da sezonun ilk kuru inciri 350 liradan satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement