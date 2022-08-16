Aydın'da sezonun ilk kuru inciri 350 liradan satıldı

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, üreticiler tarafından kilosu 350 Türk Lirası'ndan Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Aydın Ticaret Borsası'nda Kuru İncir Alım töreni düzenlendi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katıldığı törende, 14 üretici Germencik, İncirliova ve Efeler ilçelerinden getirilen toplam 195 kilo kuru inciri Aydın Ticaret Borsası'na teslim etti. Gerçekleştirilen törende sezonun ilk kuru inciri ise sembolik olarak kilosu 350 Türk Lirası'ndan alındı.

"Dünyanın yüzde 60 kuru inciri Aydın'da yetişiyor"

Aydın'ın incir üretimi açısından söz sahibi olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Aydın ili özellikle incir üretiminde sadece Türkiye'de değil dünyada da sayılı kentlerden bir tanesi. Türkiye'nin yaş incir üretiminin yüzde 57'si Aydın'da gerçekleştiriliyor. Kuru incire baktığımızda Türkiye'nin yüzde 85'i, dünyanın ise yüzde 60'ı Aydın'da yetişiyor. Bu anlamda emek veren, ürünü yetiştiren bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sezonun hayırlı olmasını temenni eden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın, sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük incir üreticisi ve bölgesi. Çok kıymetli bir ürüne sahibiz. Aydın Ticaret Borsası olarak da bu kıymetli ürünü önemsediğimiz ilk alım törenleri düzenlemekteyiz. Bu çerçevede 2022-2023 yılı üretim sezonunun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Bu sezon 50 TL üzerinde fiyat bekliyoruz"

İncirin Aydın için en kıymetli tarımsal ürün olduğunun altını çizen Başkan Çondur, "Geçen yıl müstahsil alışları 30 liraydı. Bu yıl da üretim maliyetlerindeki artıştan dolayı biz bu rakamın üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Ortalama geçen yılki döviz satışları üzerinden bir fiyatlama yaparsak bu yıl 50 liranın üzerinde fiyattan piyasada alışverişin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy taze ve kuru incirin tadına bakarak üreticilerle sohbet etti. Vali Aksoy, incirin enerji deposu olan sağlıklı bir ürün olduğuna dikkat çekerek herkesin incir tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte düzenlenen ilk alım törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve üreticiler katılım sağladı. - AYDIN