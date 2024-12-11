Aydın'da Tarım Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Tarım Projesi Başladı

Aydın\'da Tarım Projesi Başladı

Aydın'da 7.9 milyon TL'lik projeyle 7 çeşit fidan ve sinek tuzağı dağıtılıyor.

11.12.2024 13:04
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Aydın'da tarımsal üretimin artırılması ve çeşitliliğinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen 7.9 milyon TL'lik proje kapsamında üreticilere 7 çeşit fidan ve Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da üreticilere yönelik projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde tarımsal üretimin artırılması ve çeşitliliğinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi. Proje kapsamında 7 adet kestane, sakız, ilek, böğürtlen, ahududu fidanı, antep fıstığı menegiç çöğürü ve Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı. Dağıtım işlemlerine ilçeler bazında başlanırken, dağıtımların 25 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Toplam 7 milyon 953 bin 150 TL bütçeyle hayata geçirilen projenin 4 milyon 53 bin 975 TL'si Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından karşılanırken, 3 milyon 899 bin 175 TL'lik bölümü ise çiftçi katkı paylarıyla destekleniyor. Proje sayesinde Aydın'ın tarımsal üretim kapasitesinin ve üretim çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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