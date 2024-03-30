Aydın\'da Üretilen Çileğin 12,5 Bin Tonu Yurtdışına İhraç Ediliyor

Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çeken Aydın'da toplamda 95 bin ton olan üretim miktarının 12,5 bin tonu taze çilek olarak yurtdışına ihraç ediliyor.

Son verilere göre, ülkemizdeki çilek üretiminde ikinci sırayı alan Aydın, bu alanda önemli bir rol üstleniyor. Aydın'da yetiştirilen çilek, ülkenin ve ilin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alıyor. Çilek üretimi; başta Köşk, Sultanhisar, İncirliova ve Nazilli olmak üzere ilçelerde yaygın bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu ilçeler, Aydın'ın çilek üretimindeki başarısında önemli bir rol oynarken, toplamda 95 bin ton olan üretim miktarının 12,5 bin tonu ise taze çilek olarak yurtdışına ihraç ediliyor.

Bu kapsamda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, İlçe Müdürü Taner Bozbek ile birlikte Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde faaliyet gösteren Atça Toptancı Hali'nde incelemelerde bulundu. Altıntaş ve Bozbek, çilek üretimi ve pazarlaması hakkında hal esnafından bilgi alarak sohbet etti. - AYDIN