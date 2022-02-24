Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı - Son Dakika
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Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı

24.02.2022 11:20
Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da eğitim veren meslek liseleri de adeta bir fabrika gibi üretmeye devam ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da eğitim veren meslek liseleri de adeta bir fabrika gibi üretmeye devam ediyor. İl genelindeki meslek liseleri 2021 yılında 8 milyonluk ciro yaparak ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Aydın'da adeta fabrika gibi üretim yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl toplam 8 milyon 385 bin liralık ciro yapan meslek liseleri hem Aydın'ın hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Bu kapsamda en fazla ciroyu 4 Milyon TL ile Efeler Mimar Sinan MTAL yaparken, 1 Milyon 135 Bin TL'lik cirosu ile Nazilli MTAL ve 1 Milyon 131 Bin TL'lik cirosu ile Söke MTAL olmak üzere 2021 yılında toplam 6 Milyon 266 Bin TL'lik ciro yaptı. Diğer Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ise 2 Milyon 119 bin liralık katkı sağladı. Mesleki liseler öğrencilere bir yandan meslek eğitimi verirken bir yandan da para kazanma imkanı sağlıyor. Adeta birer fabrika gibi çalışan mesleki liseler aynı zamanda ülkede ihtiyaç duyulan birçok malzemeyi de üreterek ekonomiye ve üretime önemli katkı sağlıyor.

Aydın'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde okullarındaki atölyelerde ürettikleri 46 bin 500 öğrenci sırası, 850 öğretmen dolabı, 700 öğrenci dolabı ve 466 öğretmen kürsüsü, 136 bin 546 adet maske, 39,5 ton el dezenfektanı, 43 ton yüzey dezenfektanı, 24 ton sıvı sabun, 5 ton çamaşır suyu ile hem mesleki tecrübe kazanıp hem de okullarında toplam 8 Milyon 385 bin liralık gelir elde ettiler. Aynı zamanda 2020 yılında herhangi bir cirosu olmayan Efeler Mimar Sinan, Söke ve Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bir yıl içerisindeki dönüşümleri takdir topladı. - AYDIN

Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı
Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı
Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı
Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı
Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı

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Togo Cumhuriyeti, Fabrika, Efeler, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı - Son Dakika


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