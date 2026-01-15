Aydın Doğan\'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle\'deki hisselerinin yüzde 44\'ünü sattı

Türkiye'deki ünlü restoran zincirleri arasında yer alan Tavuk Dünyası ve Dürümle ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

AYDIN DOĞAN'IN DAMADINDAN TAVUK DÜNYASI VE DÜRÜMLE KARARI

Doğan Holding'in Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın damadı Ahmet Faralyalı'nın kurucu ortağı olduğu Mediterra Capital, Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44'ünü sattı.

İŞTE YÜZDE 44'LÜK HİSSENİN YENİ SAHİPLERİ

Tavuk Dünyası ve Dürümle'yi satın almak için oluşturulan konsorsiyum Ali Sabancı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Esas Holding açıkladı.

Yüzde 44'lük hisseyi alan dev şirketler arasında; Esas Private Equity ve Tacirler Portföy'ün yönettiği Özel Sermaye Fonu I, Lycian Capital ve Azimut Group'un yönettiği LCP I; Qinvest Portföy tarafından yönetilen OIG GSYF ve Fiba Holding yer alıyor.