Aydın Doğan Vakfı Başkanı, 120 yıllık eşitlik beklentisine karşı çıktı

Aydın Doğan Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla konferans düzenledi.

Aydın Doğan Vakfının Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürüttüğü "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" projesi kapsamındaki "Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı", Birleşmiş Milletler (BM) ve AB temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen konferansta kız çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri, istihdama katılmaları ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer almaları ele alınırken, gençlerin liderlik ve öz güvenlerinin desteklenmesinin önemine işaret edildi.

Program, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Konferansın açılış oturumunda, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, BM Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan konuşma yaptı.

"Eğitim bir son değil başlangıçtır"

Vakıf Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ileri teknoloji şirketlerinin iş gücünde kadın oranının yüzde 28-29 düzeyinde seyrettiğini, üst düzey yöneticiler arasında bu oranın yüzde 12-14'e gerilediğini söyledi.

Yalçındağ, en yenilikçi sektörlerde dahi süregelen "cam tavan"ın geleneklerin çok ötesinde yapısal bir engeller yumağına işaret ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de son çeyrek asırda kadınların eğitime katılımında tarihi kazanımlar elde edildiğini belirten Yalçındağ, "Eğitim bir son değil başlangıçtır. Bir kız çocuğunun eğitim alması hikayenin sonu değil, başlangıcıdır. Çünkü asıl soru, bu kız çocuğunun istihdama katılıp katılamayacağı, ekonomik bağımsızlığını kazanıp kazanamayacağı ve ülkenin karar masalarında yer alıp alamayacağıdır." dedi.

Yalçındağ, Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki her 3 genç kadından birinin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığına dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Kadınların istihdama katılımı ise yalnızca yüzde 32,1 seviyesinde. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 raporu, mevcut hızla tam eşitliğe ulaşmanın 120 yıl süreceğini söylüyor. Gerçekten 120 yıl daha beklemek zorunda mıyız? Bizim cevabımız çok net, hayır. Değişim mümkündür. Şimdi onu hızlandırma, kız çocuklarımızı yalnızca geleceğin liderleri değil, bugünün değişim aktörleri olarak görme zamanıdır."

Vakfın yürüttüğü İhtiyaç Analizi araştırmasına atıfta bulunan Yalçındağ, genç kadınların yüzde 91,4'ünün ekonomik zorlukları, yüzde 76,7'sinin ise toplumsal cinsiyet normlarını liderlik yolundaki en büyük engeller arasında gördüğünü belirterek, AB destekli projeyle bugüne dek ulaşılan 7 bin 652 genç kadının yüzde 99'unun liderlik ve fırsatlara erişim konusunda güçlü bir farkındalık kazandığını söyledi.

"Benim pusulam her zaman merakım oldu"

V Vakfı Kurucusu ve Başkanı Vuslat Doğan da medya liderliğinden sanat yolculuğuna uzanan deneyimlerini paylaştı.

Kendi hayat yolculuğundaki en temel kılavuzunun merak duygusu olduğunu dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"İnsan kendini dinlemeye başladığında zihninde önce bir sürü olumsuz ses ve engeller beliriyor. Fakat süreç içinde o sesler sessizliğe bürünüyor ve asıl yaratım sürecim o zaman başlıyor. Ben de ancak kendi üzerime koyduğum sınırları ve olmaz kapılarını kaldırdığımda adımlarımı cesaretle atabildim. Genç bir kadının bu hayatta kendisine emanet etmesi gereken en değerli şey kendi iç sesi, merakı ve gitmek istediği yerdir. Bütün kaosun ve belirsizliklerin içinde kimsenin bunu elinizden almasına izin vermeyin."

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, başarının sayılardan ibaret olmadığını, kız çocuklarının kendilerine daha fazla güvendiğini, erkek çocuklarının eşitliği daha güçlü biçimde desteklediğini, babaların evde daha aktif rol aldığını ve toplumların daha destekleyici ve kapsayıcı hale geldiğini görmek olduğunu söyledi.

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, kız çocuklarının kendi sözlerini söyleme gücüne sahip olduklarını ifade etti.

Guimond, kendilerine düşenin, kız çocuklarının önlerindeki engelleri kaldırmak ve hayatlarına dair kararların alındığı her yerde sözlerinin geçmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan da gençlere yapılan yatırımın nesiller boyu sürecek etkisine dikkati çekerek, her çocuk, ergen ve gencin, güven içinde sağlıklı ve desteklenerek büyümeyi, öğrenip gelişerek kendi geleceğini tayin etmeyi hak ettiğini söyledi.

Konferans kapsamında Yazar Yekta Kopan moderatörlüğünde yapılan panellerde, gençlerin kendi projelerini ve değişim hikayelerini aktardığı "Yarını Değiştirmek" ve sivil toplum kuruluşlarının sahadaki etki alanlarını büyütme yöntemlerinin tartışıldığı "Etkiyi Birlikte Büyütmek" başlıklı oturumlar düzenlendi.

Oturumların ardından iki atölye çalışması yapıldı. Gençlerin ve öğrencilerin buluştuğu "Bizim Yolumuz"da gençler, güçlü olmanın kendileri için taşıdığı anlamı, eşit bir gelecek hayallerini ve ihtiyaçlarını masaya yatırarak "Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Manifestosu"nu kaleme aldı.

Sivil toplum kuruluşları, kamu, özel sektör ve fon veren kurumların temsilcilerini buluşturan "İhtiyaçtan İş Birliğine"de ise genç kadınların önündeki engellerin kaldırılması için paydaşlar arası kaynak yaratma, sosyal sorumluluk projeleri ve ortak eylem adımları tartışıldı.

Konferans, gençlerin kaleme aldığı manifestonun ve paydaşların ortaya koyduğu işbirliği adımlarının paylaşılmasıyla sona erdi.