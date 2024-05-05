Aydın\'ın Nisan Ayı İhracatı 69 Milyon Dolar Oldu

Ekonomi

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Nisan ayı ihracatı 69 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Nisan ayında 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklarken 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatın 6 milyar 18 milyon dolar olduğu belirtildi. Paylaşılan verilere göre ise Aydın'ın 2024 yılı Nisan ayı ihracat rakamları belli oldu. Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın'ın Nisan ayı ihracat rakamı ise 69 milyon dolar oldu.

Ayrıca dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatını domine ettiği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılı Nisan ayında ihracatını yüzde 10'luk artışla 70 milyon dolara taşıdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise ihracatını 39 milyon dolara taşıdı.

Ege Bölgesi'nin ihracatı 2 milyar 323 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2024 yılının Nisan ayında ihracatını 2 milyar 323 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 437 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 256 milyon dolarlık dilimi Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi'nden geldi. Ege Bölgesi illerinden Aydın, 69 milyon dolarlık, Kütahya 31 milyon dolarlık ihracat yaparken, Uşak Nisan ayında 23 milyon dolar, Afyonkarahisar 22 milyon dolar ihracata imza attı. - AYDIN