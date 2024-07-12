Aydın'ın sıcağı çam fıstığı işine dönüşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'ın sıcağı çam fıstığı işine dönüşüyor

Aydın\'ın sıcağı çam fıstığı işine dönüşüyor

Aydın'ın sıcak havası, çam fıstığı üreticileri tarafından fırın yerine kullanılarak ekonomiye dönüştürülüyor. Ülke genelinde hasat edilen çam fıstığı kozalakları, Aydın'ın yüksek sıcaklığı sayesinde daha ekonomik bir şekilde işleniyor. Bu yöntemle çam fıstığı kozalaklarının önemli bir kısmı Aydın'da kurutuluyor.

12.07.2024 13:25
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Türkiye'nin en sıcak illerinin başında yer alan Aydın'ın kavurucu sıcağı bir yanda hayatı olumsuz etkilerken diğer yanda da ekonomiye dönüşüyor. Ülke genelinde hasat edilen çam fıstıkları normal şartlarda fırınlarda kurutulup açtırılması gerekirken sektör temsilcileri fırın yerine Aydın'ın sıcağından faydalanıyor. Uygulanan bu yöntemle zaman zaman 45 dereceye kadar ulaşan Aydın sıcağı künar fıstığı olarak da adlandırılan çam fıstığının daha ekonomik şartlarda işlenmesini sağlıyor.

Aydın'da, incir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra ilin önemli geçim kaynaklarından biri olan çam fıstığının hasadında toplanan kozalakların kurutulması için fırın yerine güneşi tercih eden üreticiler, Aydın'ın sıcağını ekonomiye dönüştürüyor. Özellikle yaz aylarında 45 dereceye ulaşan sıcağı fırsata çevirmeyi başaran işletmeler ülke genelinde hasat edilen çam fıstığı kozalaklarında Aydın'a taşıyıp burada kurutuyor.

Koçarlı ilçesinde bir firma tarafından kurulan kurutma alanında Aydın'ın yanı sıra ülkenin değişik illerinden getirilen çam fıstığı kozalakları kurumaya bırakıldı. Normal şartlarda kozalakları kurutmak için özel fırın kullanıldığını belirten üreticiler, "Kozalakların içindeki fıstığa ulaşılabilmesi için yüksek ısıda fırınlanması gerekir. Kozalaklar ısıyı aldıktan sonra açılır. Ancak Aydın aşırı sıcak bir memleket olduğu için kozalakları açtırmak için fırın yerine Aydın'ın sıcağını kullanıyoruz. Bu sistem hem daha doğal hem de daha ekonomik oluyor. Bu nedenle Türkiye'de üretilen çam fıstığı kozalaklarının önemli bir kısmı Aydın'da işleniyor" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'ın sıcağı çam fıstığı işine dönüşüyor - Son Dakika

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