Aydın'ın Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Almanya'da Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın'ın Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Almanya'da Arttı

Aydın\'ın Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Almanya\'da Arttı

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağı sektörü, Almanya pazarında yüzde 24'lük bir artışla ihracatını en çok artıran üç sektör arasında yer aldı. Almanya, zeytin ve zeytinyağı sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer alıyor.

29.05.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan ve 'sarı altın' olarak bilinen zeytinyağı ve zeytinin ihracatı Almanya pazarında güçlenirken, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 24'lük artışla Almanya'da ihracatını en çok artıran üç sektör arasında yer aldı.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'ın ihracat rakamları her geçen yükselmeye devam ederken, zeytin ve zeytinyağı sektörü de ihracat ağını her geçen gün genişletiyor. Bu çerçevede Almanya'da da ihracatını yüzde 24 artıran zeytin ve zeytinyağı sektörü, Almanya'daki ihracatını en çok artıran üç sektör arasında yer aldı. Türk ihraç sektörlerinin en çok ihracat yaptığı ülkeler listelerine bakıldığında zeytin ve zeytinyağı sektörünün en çok ihracat yaptığı 3. ülke Almanya olurken, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleri arasında, zeytin ve zeytinyağı sektörlerinin en çok ihracat yaptığı 10. ülke Almanya oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden Almanya'ya yapılan ihracat tablosuna göre zeytin ve zeytinyağı sektörü Almanya'ya 2022 yılında 10 milyon 114 bin 514 dolar ihracat yaparken, 2023 yılında 11 milyon 342 bin 463 dolar ihracat rakamına ulaştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Zeytinyağı, İhracat, Almanya, Zeytin, Aydın, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'ın Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Almanya'da Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:57:47. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'ın Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Almanya'da Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement