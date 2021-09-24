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Aydın Memecik Zeytinyağı için Avrupa Birliği serüveni başlıyor - Son Dakika

Aydın Memecik Zeytinyağı için Avrupa Birliği serüveni başlıyor

24.09.2021 13:10
Aydın Memecik Zeytinyağı için Avrupa Birliği serüveni başlıyor, System.String[]

Aydın ili tarımsal ürünlerinin ülkemizde ve dünya çapında tanınması adına coğrafi işaret çalışmalarına önem veren Aydın Ticaret Borsası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Aydın Memecik Zeytinyağının Avrupa Birliği nezdinde tescillenmesi için ilk adımı attı.

Aydın ili tarımsal ürünlerinin ülkemizde ve dünya çapında tanınması adına coğrafi işaret çalışmalarına önem veren Aydın Ticaret Borsası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Aydın Memecik Zeytinyağının Avrupa Birliği nezdinde tescillenmesi için ilk adımı attı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu gerçekleştirilen ve 17 Eylül 2020 tarihinde coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı için Aydın Ticaret Borsası, Avrupa Birliği tescil başvurusunda bulundu. Aydın'ın verimli topraklarında yetişen, Aydın Memecik çeşidi zeytininden elde edilen Aydın Memecik Zeytinyağının, Aydın ili ve ekonomisi için önemli bir marka değeri taşıdığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği'ne tescil başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Çondur, "Borsamız tarafından tescillenen Aydın Memecik Zeytinyağının sahip olduğu katma değer, ilimizin ulusal ve uluslararası platformda bilinirliliğine ve ekonomik gücüne katkı sunmaktadır. Ürünün coğrafi işaret tescilini almış olması o ürünün haksız rekabetten ve sahte markalardan korunmasını sağlamaktadır. Bu hususta Aydın Ticaret Borsası olarak ilimize özel ayırt edici özelliğe sahip tarım ürünlerinin uluslararası platformda tanınması noktasında Aydın Kestanesinden sonra Aydın Memecik Zeytinyağının da Avrupa Birliği nezdinde tescillenmesi adına ilk adımı atmış ve başvurumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Avrupa Komisyonu'nda gerekli inceleme sürecinin olumlu sonuçlanması ile birlikte Aydın Memecik Zeytinyağını taklitlerinden korumuş ve uluslararası platformda da tarımsal ürün zenginliğimizi tanıtmış olacağız "dedi.

Aydın ile bütünleşen ve Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan ürünlerin dünya pazarında yerini alması adına çalışmalara devam edileceğini dile getiren Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağı Avrupa Birliği tescili başvurusu hazırlık aşamasında danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener'e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek Aydın Ticaret Borsası üyelerine ve Aydın'a hayırlı olmasını diledi.

Aydın ilinde yetişen Memecik çeşidi zeytinlerden elde edilen, rengi yeşilden altın sarısına değişen, meyve kokusunun yoğun olarak hissedildiği, acılığı ve yakıcılığı belirgin, natürel sızma zeytinyağı olarak bilinen Aydın Memecik Zeytinyağı, luteloin ve sterol içeriği bakımından da zengindir. - AYDIN

Aydın Memecik Zeytinyağı için Avrupa Birliği serüveni başlıyor
Aydın Memecik Zeytinyağı için Avrupa Birliği serüveni başlıyor
Aydın Memecik Zeytinyağı için Avrupa Birliği serüveni başlıyor

Avrupa Birliği, Zeytinyağı, Ticaret, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın Memecik Zeytinyağı için Avrupa Birliği serüveni başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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