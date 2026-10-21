Aydın Ticaret Borsası ile EZZİB, zeytinyağı ihracatını artıracak projeleri görüştü

Aydın Ticaret Borsası ile Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği heyetinin bir araya geldiği toplantıda, yeni sezon rekolte tahminleri, katma değerli ürün ihracatı, markalaşma ve sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Aydın Ticaret Borsası, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) heyetini ağırladı. KAGİK Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, zeytin ve zeytinyağı sektörünün mevcut durumu, sorunları ve ortak iş birliği süreçleri ele alındı. Toplantıya Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Uygun ve EZZİB yönetim kurulu heyeti katılım sağladı. Toplantı çerçevesinde belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda; yeni sezon rekolte tahminleri, ambalajlı ve katma değerli ürün ihracatının artırılması, uluslararası pazarda Türk zeytin ve zeytinyağının rekabet gücünün yükseltilmesi, markalaşma stratejileri ile üretici ve tüccarın karşılaştığı mevcut sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek ortak akıl yürütmenin önemine değinerek "Aydın zeytini ve zeytinyağı hem sahip olduğu yüksek kalite hem de coğrafi işaretli değerleriyle bölge ve ülke ekonomimizin lokomotif güçlerindendir. Bugün Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğimiz ile bir araya gelerek sektörümüzün en önemli gündem maddelerini detaylı bir şekilde ele aldık. İhracat potansiyelimizi daha üst seviyelere taşımak, üreticimizin ve ihracatçımızın önündeki engelleri kaldırmak adına ortak projeler üretmeye ve güçlü iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız" dedi. Karşılıklı görüş alışverişi ve gündem maddelerine yönelik değerlendirmelerin ardından toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.